5 transformaciones de las famosas que te inspirarán a cambiar malos hábitos

Cuando se está en proceso de pérdida de peso muchas veces se quiere tirar la toalla, por lo que se hace necesario inspirarse en el camino de otras personas, como las famosas, que han demostrado que con sacrificio y esfuerzo todo es posible.

Estas celebridades de todas las áreas del espectáculo sufrieron grandes transformaciones que motivan a cualquiera, pero en especial, recuerdan que esta clase de cambios tan trascendentales primero deben hacerse por la salud y de manera sana.

Como resultado no solo se ganará calidad de vida sino que posteriormente vendrá de la mano con un mejor físico, autoestima elevada y la seguridad para comerse al mundo, sin necesidad de arriesgar el bienestar.

Transformaciones de las famosas que bajaron de peso

Rebel Wilson

El antes y después de la australiana es tan sorprendente que parece una persona distinta. Ella sintió que 2020 era el momento ideal para prestarle más atención a su cuerpo pues cumplió sus 40 años de vida.

La actriz luce completamente renovada. - Instagram @cinefilo.cl

Además, la actriz de Pitch Perfect quería dejar de ser encasillada a nivel profesional únicamente en papeles relacionados al humor, así que apostó por mejorar de adentro hacia afuera.

Durante el proceso optó por la dieta Mayr, que consiste en promover la salud intestinal y llevar una alimentación libre de azúcar, cafeína y evitando la comida rápida; más entrenamiento personalizado aseguró La Vanguardia.

Esto trajo como resultado 30 kilos menos en 11 meses que le permitieron alcanzar su peso ideal: los 75 kilos y ahora va por más.

Adele

Pero uno de los cambios de las famosas más comentados fue el de la artista británica que por su portentosa voz se hizo con millones de fanáticos alrededor del mundo y decenas de premios.

Adele se volvió viral con su pérdida de peso. - Pinterest I Honey Health

Ahora, Adele acompaña sus éxitos en la música con una vida más placentera pues progresivamente ha perdido 70 kilos y luce completamente renovada a sus 32 años, tras terminar su matrimonio.

Según US Weekley, la intérprete de Someone like you entró en un régimen saludable en el que entrena un mínimo de tres veces por semana haciendo sesiones de cardio y circuitos de 60 minutos, junto a la dieta Sirtfood.

Adamari Lopez

La presentadora de Un Nuevo Día es otra de las que decidió por aprovechar el año pasado para dar un giro de 180 grados que todavía sostiene en compañía de su mejor aliado: su esposo y entrenador, Toni Costa.

La presentadora ha estado enfocada en hacer un cambio sostenible en el tiempo. - Instagram @adamarilopez

El público ha presenciado cómo ha perdido más de 5 kilos gradualmente y se ha estado acercando a su meta de 55 kilos, siguiendo el programa de control de peso WW de Oprah Winfrey.

“Veo el cambio en la ropa, de las tallas que me estaba poniendo a las de ahora hay una gran diferencia. Pienso que sí se ve y lo siento en mis medidas”, dijo la boricua a People en medio de las críticas de los impacientes al no ver resultados inmediatos.

Khloé Kardashian

Y entre las famosas que tienen un rato inspirando a las demás se encuentra la socialité del clan Kardashian-Jenner que desde hace unos años se despidió de 18 kilos.

Khloé cambió su cuerpo pero también su relación con la comida. - Pinterest Veja Sao Paulo

Lo hizo en 2016 y ahora luce una figura envidiable producto de una dieta en la que eliminó por completo todos los lácteos, harinas y azúcares.

Todo comenzó inspirada por callar las voces que siempre la comparaban con sus hermanas y la denominaban la "gorda" de la familia, pero ahora, lo volvió parte importante de su estilo de vida.

Mariah Carey

La ex de Luis Miguel impactó a todos en 2018 cuando apareció con una figura renovada en apenas 80 días en los que logró deshacerse de 13 kilos a base de mucho trabajo duro.

Mariah ha luchado durante muchos años con su peso. - Pinterest KiwiReport

Conforme con Hola, la cantante estadounidense siempre ha tenido subidas y bajadas de peso así que decidió mejorar por completo su salud con una cirugía de manga gástrica que la ayudó a verse y sentirse bien.

