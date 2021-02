Blake Lively confiesa inseguridades de su cuerpo en el posparto por la gran presión de lucir perfectas

Aunque muchas veces den la impresión de ser perfectas y tener la vida resuelta, las famosas del mundo del entretenimiento también pasan por periodos donde cuestionan su cuerpo y deben reforzar su amor propio, como le pasó a Blake Lively.

La famosa actriz por interpretar a Serena Van der Woodsen en Gossip Girl recientemente confesó en sus redes sociales todas las dificultades que sufrió para encontrar ropa de su talla en el posparto pues la industria privilegia la delgadez.

Por consiguiente, eso la hizo experimentar inseguridades sobre su aspecto, cuando apenas meses atrás había traído al mundo a su tercer hijo y estaba amamantando, así que dejó una gran lección para mujeres que están atravesando lo mismo.

La actriz suele ser reservada con su vida personal pero dio un poderoso mensaje. - Instagram @blacklivelyfan

Blake Lively habla de su cuerpo en el posparto

La californiana de 33 años compartió un poderoso mensaje en su perfil de Instagram a propósito del aniversario de su última aparición en el popular programa de entrevistas, The Tonight Show starring Jimmy Fallon, de NBC.

Como recuerdo de esa gran experiencia quiso hablar de lo difícil que fue encontrar un buen atuendo que encajara en su talla posparto, pese a que recurrió tanto a grandes marcas como a tiendas de ropa para hablar con el presentador sobre su maternidad al lado de Ryan Reynolds.

"Combiné una camisa de Lanvin y un vestido de Net a Porter para hacer este precioso conjunto porque nadie tenía muestras que me quedaran después de dar a luz. Y tantas otras prendas de las tiendas tampoco. Muchas. Demasiadas", explicó en su perfil.

Así finalmente lució para su entrevista. - Instagram @blakelivelyfan

"Esto no envía un gran mensaje a las mujeres cuando sus cuerpos no encajan en lo que las marcas tienen que ofrecer. Es alienante y confuso. Y desearía haberme sentido entonces tan segura de mí misma como ahora, un año después", agregó.

Sin embargo, el ir disfrutando a su bebé, el tiempo transcurrido e ir progresivamente recuperando su cuerpo le ha permitido reflexionar sobre la presión que ejerce la moda y la sociedad en general sobre una constante búsqueda de la perfección en las mujeres, no importa qué.

"Ese cuerpo me dio un bebé y está produciendo todo su suministro de alimentos. Qué precioso milagro. Pero en vez de sentirme orgullosa, me sentía insegura simplemente porque no me quedaba bien la ropa. Qué ridículo parece eso en retrospectiva", añadió en la publicación.

La actriz ha estado disfrutando su maternidad y no enfocada en su peso. - Instagram @blakelivelyfan

Valiosas y bellas sin importar la talla

Fueron muchas las que se inspiraron con las palabras de Blake Lively y aseguraron sentirse identificadas, como el caso de la protagonista de Game of Thrones, Sophie Turner, que durante 2020 también se convirtió en mamá, reseñó People.

La influencia de estas importantes artistas del espectáculo es capaz de crear cambios de mentalidad en un mundo y marcas que siguen imponiendo cánones de belleza cada vez más exigentes para las mujeres.

Las mujeres son presionadas para lucir perfectas 24/7. - Instagram @blakelivelyfan

Tanto para aquellas, que como Lively, se someten a los reflectores y los juicios de miles de personas por su trabajo, como las chicas ajenas a esas profesiones que consumen la publicidad, las redes sociales y tienen referentes.

"Katie Sturino y otras mujeres están retando a las marcas a hacerlo mejor, ayudando a las mujeres a no sentirse solas. Y está haciendo un progreso significativo. Ella me recuerda que todos podemos hacerlo", agregó la también modelo.

