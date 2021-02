Así ha cambiado la vida de Shakira y Piqué tras 10 años de su primera foto juntos

Una talentosa cantante se robó el corazón de todos en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Entre tanto, un guapo jugador español luchaba por ganarse el trofeo. El flechazo del ‘Waka Waka’ fue directo y preciso. Se cumplen 10 años de la primera foto de Shakira y Piqué juntos y vale repasar cómo ha sido su vida desde entonces.

Shakira y Piqué se sienten orgullosos uno del otro. - Agencias

La pareja se ha convertido en una de las más sólidas y queridas del mundo del espectáculo y el deporte. Al principio, todo eran rumores que fueron creciendo y creciendo hasta que por fin: Una foto de la cantante y el futbolista aclaró las dudas ¡Estaban enamorados!

“Me acuerdo perfectamente de que estábamos grabando el videoclip de ‘Waka Waka’ y que, cuando terminamos, se me acercó y me dijo: ‘Voy a ganar este Mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica' ¡Y lo cumplió!", confesó a Shakira.

La imagen que “confirmó” el secreto de Shakira y Piqué

A principios de febrero de 2010, se publicó de una de las fotos más buscadas por medio planeta: Shakira y Gerard Piqué juntos. Esto era lo que necesitaba el mundo para “confirmar” lo que era un secreto a voces desde que se conocieran en el Mundial de Fútbol 2010.

La primera imagen de Shakira y Piqué juntos, aunque un tanto borrosa y rodados de amigos, fue por mucho tiempo la más deseada para confirmar que estaban juntos. - Agencias

Con esta imagen de la famosa cantante colombiana y el talentoso futbolista del FC Barcelona (rodeados de amigos) que el propio jugador catalán publicó, los dos hacían oficial el comienzo de su relación sentimental.

La noticia de impacto mundial ocupó las portadas de todos los medios tanto nacionales como internacionales. No sería la única.

Una unión sólida y duradera

Shakira y Piqué nacieron el mismo día: un 2 de febrero, pero con 10 años de diferencia. Ella era mucho mayor que el joven deportista. Todos apostaban a que sería un fugaz romance que, como muchos del espectáculo, no tendría una larga trascendencia ¡Se equivocaron!

La talentosa barranquillera y el destacado deportista pasaron a ser una de las relaciones más unidas y mediáticas del mundo del deporte y el entretenimiento.

Shakira y Piqué comenzaron a dejarse fotografiar tomados de la mano y a cualquier clase de eventos juntos. - Agencias

Shakira logró conquistar la industria de la música y continúa haciendo historia con su talento. Por su parte, por su parte, el defensor Piqué forma parte del club azulgrana y de igual forma escribe su propio capítulo en la historia deportiva.

Gerard y Shaki gritaron su amor al mundo, comenzaron a pasear tomados de la mano y a posar sonrientes ante los flashes de las cámaras en los distintos actos y eventos a los que acudían.

En 2014 eligieron la ciudad de Barcelona, España, para fijar su residencia y formar una familia.

Dos hijos y un amor intacto

Fruto del amor de Shakira y Gerard Piqué nacieron sus dos hijos: Milan y Sasha, de 8 y 6 años respectivamente. Tanto la intérprete del ‘Waka Waka’ como el jugador suelen mostrar orgullosos el día a día de cómo crecen sus niños.

Milan y Sasha enamoran las cámaras y con sus padres conforman una familia unida. Los compromisos profesionales hacen que no siempre Piqué y Shakira puedan estar juntos, pero en sus tiempos de ocio, los orgullosos papás llevan a sus hijos a todo tipo de espectáculos deportivos.

La pareja ha conformado una hermosa familia junto a sus dos hijos: Milan y Sasha. - Agencias

La familia intenta no perderse ni un solo partido de los que juega Gerard Piqué con su club de siempre: El Barça. El futbolista acostumbra mirar a la grada cuando marca un gol o terminan los encuentros para dedicar un gesto de cariño a los suyos.

Por su parte, se ha podido ver a Shakira brincando de alegría cuando el amor de su vida logra importantes triunfos en su carrera.

Novios para siempre

Como dice la canción: ¿Y el anillo pa’ cuándo? Muchos se preguntan por qué Shakira y Geral Piqué no han dado el paso al altar, aunque siguen tan enamorados como la primera vez, tienen una década de relación y dos hijos en común.

"El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida. Prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", confesó Shakira en el programa estadounidense 60 minutes, demostrando que para ser felices, ella, sus hijos y su marido solo necesitan mantener el flechazo del ‘Waka Waka’.

Shakira y Piqué siguen tan enamorados como la primera vez. - Agencias

