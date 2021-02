Kim Kardashian evidencia lo mal que está la sociedad al atacar a su hija de 7 años por su talento

Kim Kardashian es una madre orgullosa de sus 4 hijos, North, Saint, Chicago, y Psalm, y constantemente comparte cada logro de cada uno de ellos.

Hace unos días, la celebridad compartió la imagen de una pintura realizada por su hija de 7 años North, quien ha estado tomando clases en los últimos meses y sorprendió con su talento.

"Mi pequeña artista North", escribió la socialité en la imagen en la que mostró el cuadro que su hija creó donde se podía ver un lago, unas montañas, grama y árboles muy bien dibujados.

Sin embargo, la imagen causó polémica en redes, pues sus seguidores cuestionaron que la hija de la famosa celebridad a sus 7 años haya pintado un cuadro tan "perfecto", y sin duda desataron su lado más cruel.

"North no pudo pintar eso", "Kim no nos engañas, ahora resulta que tu hija es Picasso", "una niña de 7 años no pudo pintar así", "siempre inventando cosas para hacernos creer que tus hijos son los mejores", "North no tiene edad para dibujar así por favor", y "tu hija no es la mejor no mientas", fueron algunas de las crueles críticas que recibió la empresaria sobre el dibujo de su hija.

Kim Kardashian salió en defensa de su hija y dio una lección a los "haters"

De inmediato, Kim salió en defensa de su hija y sacó las garras, dejando claro que los niños son sagrados y no está bien que sean criticados tan cruelmente.

"NO JUEGUES CONMIGO CUANDO SE TRATA DE MIS HIJOS !!! Mi hija y su mejor amiga han estado tomando en serio las clases de pintura al óleo, en la que se fomenta y nutre su talento y creatividad. North trabajó increíblemente duro en su pintura, que tardó varias semanas en completarse. Como madre orgullosa, quería compartir su trabajo con todos", explicó Kim.

Y dio una gran lección a los "haters", evidenciando lo mal que está la sociedad al atacar a una niña de 7 años que tiene talento.

"¡Veo artículos de opinión en los medios de comunicación y las redes sociales de adultos que se desglosan si mi hija realmente pintó esto o no! ¿Cómo te atreves a ver a los niños haciendo cosas increíbles y luego tratar de acusarlos de NO serlo? ?!?! Por favor paren de avergonzarse ustedes mismos con toda esa negatividad y dejen a los niños a ser grandiosos.!!! NORTHWEST PINTO ESO PUNTOOOOOOO!!!!!".

Además, la integrante del famoso clan demostró que North heredó ese talento de su padre Kanye, y mostró algunos dibujos del rapero cuando era solo un niño.

"Recuerdo de algunas de las obras de arte de su padre que hizo cuando era un niño", escribió la celebridad dejando ver el talento de Kanye desde pequeño.

Por último, la celebridad publicó una foto de su hija sosteniendo el cuadro, sintiéndose muy orgullosa de su talento, y dejando claro que es momento de parar las críticas, y más cuando es hacia una niña, al contrario, su talento debería ser motivado y resaltado.

