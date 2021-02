Las críticas a los vestuarios de Adamari Lopez demuestran lo peor de sus "fans"

Adamari López es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana por su carisma y su belleza. Y es que aún cuando ha tenido que pasar por muchas dificultades, la puertorriqueña siempre se muestra con una sonrisa y un brillo en los ojos que alegra el día a cualquiera.

A sus 49 años, la guapa conductora se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres, especialmente ahora que se propuso llevar una estilo de vida más saludable. Aunque ella misma ha dicho que esto no es para bajar de peso sino para fortalecer el cuerpo, mejorar las defensas y tener mejor ánimo, es claro que está teniendo un efecto positivo en su figura y ella lo sabe.

En los últimos días Adamari se ha presentado en el programa Un Nuevo Día luciendo vestidos entallados, los cuales dejan ver los frutos del trabajo duro.

Aunque sus publicaciones tienden a llenarse de buenos deseos y halagos, no falta quienes la critican o señalan por su físico o su extravagante estilo de vida. Especialmente hay quienes sólo se dedican a comparar su cuerpo actual con el de tiempos pasados o quienes aseguran saber qué es lo que le queda mejor.

"Ada antes estabas más flaca ahora te ves linda pero deberías cuidarte", "no veo cambio con tanto ejercicio que está haciendo es mi opinión porque creo que tiene metabolismo lento". "Oye pero ella no rebaja con nada…es linda pero si que le cuesta perder kilos", "deberían asesorarla para que se vista mejor", "esos vestidos no le quedan, se ve gordita", son comentarios que han aparecido en sus publicaciones.

La puertorriqueña nos ha enseñado a amar nuestro cuerpo, a ser felices con lo que somos y con lo que tenemos. La actitud es parte de lucir hermosa y ella lo sabe mejor que nadie.

La puertorriqueña ha salido adelante de cada prueba y nos ha enseñado a luchar - Instagram @unnuevodia

Sin embargo sus mismos seguidores parecen no haber entendido el mensaje ya que quienes están pendientes de sus publicaciones y se dedican a criticar, muestran lo peor de la sociedad.

Por suerte siempre hay quienes la defienden y resaltan el mensaje positivo que ella siempre ha querido transmitir:

"La gente quiere que vista de 20 y ella tiene 50. déjenla ella es feliz así y se mira bien así", "muchos criticando porque seguramente no tienen nada bueno que decir de ellos mismos", "por favor no pregunten qué les parece el look de Adamari porque a algunas personas nunca las tienen contentas que se vista para ella misma yo por lo personal no voy a criticarla porque nadie es perfecto por favor entremos en conciencia y no seamos infelices nosotros mismos", comentaron unas usuarias.

Adamari Lopez. - Instagram

Y es que mientras que Adamari puede ponerse lo que quiera, el que la exhiban e inviten a una valoración de su estilo sólo provoca que surjan esos comentarios negativos.

Las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo. Mientras que muchos las utilizan para contar historias e inspirar a otros, algunos sólo reafirman que existen muchos prejuicios respecto a la imagen de una mujer. Las mujeres somos las primeras que pedimos liberarnos de los estereotipos pero irónicamente, también somos las primeras que señalamos a otras por cómo se ven .

Es muy fácil comentar desde una pantalla pero nadie sabe lo que vive ella o cualquier otra mujer. No hay que minimizar su esfuerzo ni denigrarla por su talla. La valía de ninguna mujer está en cómo se ve.

