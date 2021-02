Adamari Lopez nos ha enseñado que para ser exitosa no necesitas tener cierto tipo de cuerpo

Adamari López es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana por su carisma y su belleza. Aún en medio del caos, la puertorriqueña siempre se deja ver con una enorme sonrisa, motivando a sus seguidores a ser siempre mejores personas.

Sin duda, su historia y su forma de ver la vida, la han convertido en una inspiración para muchas mujeres.

Aunque sus publicaciones tienden a llenarse de buenos deseos y halagos, no falta quienes la critican o señalan por su físico o su extravagante estilo de vida. Especialmente hay quienes sólo se dedican a comparar su cuerpo actual con el de tiempos pasados.

Una reciente foto en sus historias de Instagram, ha hecho reflexionar sobre el paso de los años y cómo Adamari ha cosechado éxitos sin importar los estándares sociales o el qué dirán.

Y es que es común ver comentarios llenos de prejuicios sobre lo mucho que la conductora ha cambiado.

"Ada estaba más flaca ahora se ve linda pero debería cuidarse", ""Tiene el metabolismo lento o la dieta no es la correcta algo esta pasando con ella, no veo cambio con tanto ejercicio que está haciendo es mi opinión porque tiene in buen entrenador". "Antes te veías mejor, deberías cuidarte más". "Oye pero ella no rebaja con nada…es linda pero si que le cuesta perder kilos", son comentarios que han aparecido en sus publicaciones de los últimos años.

La puertorriqueña nos ha enseñado a amar nuestro cuerpo, a ser felices con lo que somos y con lo que tenemos. La actitud es parte de lucir hermosa y ella lo sabe mejor que nadie.

A través de su cuenta, la puertorriqueña ha lucido los outfits más elegantes y bellos con los que enamora a todos. Ella ha hecho que todas se sientan identificadas sin importar la talla o el color de piel .

Además de ser muy entregada a su trabajo y a su familia y sin importar los múltiples compromisos que tenga en su carrera, siempre estará para su hija.

Adamari frente a la adversidad

Uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado ha sido el cáncer de mama. Fue justo después de la telenovela 'Mujer de Madera' que le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 1, por lo que tuvo que someterse a un duro tratamiento que incluyó una cirugía. Afortunadamente, Adamari venció el cáncer y esas cicatrices que le quedaron en su cuerpo le recordarán toda la vida que es una guerrera sobreviviente a esta mortal enfermedad.

También durante el 2018 y 2019 estuvo vulnerable debido a una neumonía que la obligó a estar fuera del programa durante un tiempo

Desde finales del 2019, la conductora se propuso a bajar de peso mediante un reto y desde entonces ha estado muy comprometida con llevar una dieta sana y haciendo mucho ejercicio. Es así como a lo largo del 2020, Adamari compartió las diferentes rutinas que estaba haciendo desde casa, junto a su marido y su hija.

Ahora, con el inicio del nuevo año, la conductora dejó claro que no se dará por vencida y que seguirá cumpliendo con el reto que ella misma se impuso.

Recientemente compartió un video en el que aparece con su hija Alaïa haciendo un reto de burpees en honor a la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos que se transmitirá a finales de mes.

Mientras que las redes sociales han estado llenas de malas noticias, siempre es bueno tener una figura pública que de un mensaje positivo para inspirarnos.

Adamari ha dejado claro que no está concentrada sólo en bajar de peso sino en llevar una vida más saludable que la haga sentir mejor todos los días.

Así que basta de decir "ay Adamari deberías bajar de peso", "ay Adamari eres muy guapa pero estás muy gorda", "ay Adamari te verías mejor si estuvieras delgada", como si la felicidad y el éxito de una mujer dependiera de su talla o su físico.

