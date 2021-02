Celebridades que personificaron a la realeza británica en películas y series

La realeza británica ha cautivado a personas de todo el mundo durante siglos, ya sean reyes y reinas de la vida real o representaciones deslumbrantes de ellos en películas y series. Y parte de ese encanto es porque las celebridades han interpretado a dichos miembros de manera sublime, tanto que son conocidos por ese papel.

A través de los años, innumerables pesos pesados de Hollywood han pisado los zapatos de la realeza británica, haciéndonos sentir todo tipo de emociones con sus actuaciones. Y si bien algunos miembros de la familia real no están de acuerdo con muchas interpretaciones, son lo suficientemente cautivadoras para atraer al público en general.

Actores que han interpretado a personajes de la realeza:

Matt Smith como el príncipe Phillip en “The Crown”

Una de las tantas celebridades que interpretó al Doctor Who se apoderó del papel del príncipe Phillip, y acertó a la perfección su sentido del humor único.

Hablando sobre interpretar al príncipe para la serie The Crown de Netflix, Matt comentó en una entrevista que Phillip "dejó todo, literalmente todo, lo que lo convirtió en un hombre. Tuvo una carrera naval tan maravillosa, para que luego se la quitaran, y luego tener que caminar dos pasos detrás de su esposa en público durante toda su vida, pero tiene un orgullo de león, así que hubo un montón de conflictos muy interesantes para interpretar".

Hellen Mirren como la reina Elizabeth II en “La Reina”

Tal vez conocida como "la reina" a la hora de interpretar a la reina Elizabeth II, Helen Mirren ha estado en los zapatos reales muchas veces, o al menos más que muchas otras celebridades. En particular, interpretó a la gran monarca de la realeza británica en un momento de crisis para la familia real después de la muerte de la amada princesa de Gales, Diana.

Según reseña el portal US Magazine, el papel le dio a la dama un Oscar a la mejor actriz, y una invitación al Palacio de Buckingham por parte de la propia soberana.

Naomi Watts como la princesa Diana en “Diana”

Naomi se hizo cargo de la princesa del pueblo en el biopic titulado Diana. En una entrevista, la actriz se abrió en relación a por qué quería hacer la película. Ella dijo: "No sabía nada de esta historia de amor. Yo vivía en Australia y luego en Estados Unidos en ese momento y no estaba siguiendo ávidamente historias sobre la princesa Diana, así que esto era noticia para mí. Me intrigó la idea de asumir a esta mujer conocida a nivel mundial, pero aterrorizada al mismo tiempo porque el nivel de interés de la gente va a ser mucho más alto de lo habitual. Siento que siempre estoy buscando tomar riesgos y mudarme de mi zona de confort, así que esto fue genial”.

Helena Bonham Carter como la reina Elizabeth en “El Discurso del Rey”

Helena interpretó a la esposa del rey Jorge VI y a la madre de la reina, la reina Elizabeth, perfectamente en El Discurso del Rey. Como una esposa preocupada que apoya a su marido cuando él es empujado a la presión de convertirse en un rey después de que su hermano abdica, ella es instrumental para encontrarle la ayuda que necesita con su famoso tartamudeo, mientras lo apoya todo el camino.

Kristen Stewart como la princesa Diana en “Spencer”

Desde enero de 2021, se han filtrado un par de imágenes que ubican a la famosa actriz de “Crepúsculo” interpretando a uno de los miembros de la realeza británica más entrañables: nada más y nada menos que a la princesa Diana de Gales.

Tan pronto fueron reveladas las fotos, muchos usuarios de las redes sociales dejaron ver su conformidad por cómo lucía la actriz interpretando a este querido personaje. La película será estrenada a mediados de este año con la participación de otras celebridades como Sean Harris (Los Borgias) y Sally Hawkings (La Forma del Agua).

Más de este tema:

Los looks de Kate Middleton que la convierten en la embajadora de la moda sostenible

Kate Middleton y Meghan Markle en blusas de seda dan lecciones de estilo para mujeres de 30 años

Te recomendamos en video