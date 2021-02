Shakira cambia de look a sus 44 años y tiñe su cabello de rojo, luce como en sus inicios en los 90

Shakira, quien recientemente cumplió 44 años, sorprendió a sus fans este viernes con un nuevo look, con el que recordó los inicios de su carrera en los 90.

La celebridad publicó una imagen en la que aparecía con un tono rojo en su melena, luciendo espectacular y hermosa y escribió "Voilà".

Luego, compartió un video en el que mostraba cómo lo secaba y explicó que su idea era teñirlo de rosa, pero se terminó el tinte y tuvo que complementar con otros productos, logrando como resultado un rojo muy moderno.

"La idea era que me quedara mas rosa, pero como se me acabó el rosa tuve que mezclarlo con otro producto que tenía por ahí que era un poco más intenso", explicó la celebridad.

Por supuesto recibió miles de halagos y muchos fans aseguraron que luce idéntica a hace 20 años cuando también llevó su melena roja, insistiendo que parece que los años no pasan por ella.

"Wow que hermosa Shaki, luce igualita a hace años cuando tenías el pelo rojo", "amé este nuevo look te ves increíble", "yess chica, luces impactante, te va muy bien el rojo", "wow demasiado hermosa", "pareces como de 15", y "los años definitivamente no pasan por ti, estás increíble con ese color", fueron algunas de las reacciones en redes.

En las imágenes que la cantante compartió en Instagram se ve la celebridad con un estilo único y casual, llevando jeans corte alto, cinturón grueso rosa y una camiseta manga larga de rayas rosa y blanco.

Así lucía Shakira con cabello rojo en los inicios de su carrera

Fue en 1998, para el video de su tema Ojos así, de los más populares, y uno de los que la llevó a la fama, en los que vimos a Shakira con el cabello rojo y negro.

Este look es inolvidable para todos, pues aunque no duró mucho tiempo con el cabello rojo, representa los exitosos inicios de su carrera, y sin duda ahora que volvió a un tono rojo es imposible no recordar esos momentos.

Esta fue la mejor forma en la que la celebridad le dio la bienvenida a sus 44 años, demostrando que nunca es tarde para cambiar de look, y además lo hizo ella misma en casa, dejando claro que no se necesita ir a una peluquería para renovar tu imagen.

