4 veces que Regina Blandón ha demostrado su postura a favor del aborto seguro

Regina Blandón se ha convertido en una de las figuras más importantes del espectáculo mexicano por su belleza, talento y gran carisma. Aunque desde muy pequeña estuvo involucrada en la industria, el papel de Bibi "la rara" en La Familia P. Luche fue lo que le dio un gran reconocimiento. Hoy la actriz ha sido parte de importantes producciones en cine, teatro y televisión, además de proyectos musicales y de doblaje.

La famosa actriz se ha convertido en una activista en pro del medio ambiente, los derechos humanos y de la mujer. Es gracias a su fuerte personalidad que ha sido muy firme con sus ideales, llegando a ser un ejemplo para muchas personas

En los últimos años, Regina se ha visto envuelta en polémica debido a su postura con respecto al aborto y es que siendo consciente del gran alcance que tiene, es claro que no dejará pasar la oportunidad de ser parte del cambio.

Aquí hay 5 momentos en los que la actriz ha demostrado su postura a favor del aborto seguro.

1. "Bibi P. Luche en definitivamente NO SERÍA PRO-VIDA"

Cuando un usuario de Twitter cuestionó a Regina sobre si su personaje de la Familia P. Luche sería provida, ésta respondió contundentemente que NO. La discusión surgió luego de que el grupo de Facebook Personajes ficticios que serían pro vidas posteó una imagen de la hija "rara" de Ludovico y Federica P. Luche, asegurando que ella defendería la vida.

"Bibi siempre investiga, lee, se informa… Una persona "pro-vida" no es alguien que, creo yo, investigue, lea o se informe lo suficiente como para ver que legalizar el aborto es un tema de salud pública y de tener el derecho a decidir, no de creencias personales."

Twitter/ Regina Blandón

Esto, por supuesto, desató una serie de comentarios de sus seguidores, reclamándole por su postura, la cual según ellos, es antiderechos humanos. Algunos incluso la acusaron de ser parte de una secta o legión de madres que asesinan a sus hijos.

" ¿De qué legión? No soy parte de ninguna legión. El tema del aborto no tiene que ver con religiones o creencias o valores PERSONALES. Ahí sí cada quién sus cubas. Tiene que ver con un tema de salud PÚBLICA y con el DERECHO a decidir"

2. Aborto legal ya en Veracruz

Luego de la SCJN rechazara el proyecto por la despenalización del aborto en el estado de Veracruz, miles de mujeres las que han alzado la voz. Regina Blandón compartió su postura en su cuenta de Instagram, generando división de opiniones y un sin fin de ataques en su contra. La actriz provocó un gran enojo al pronunciarse a favor del aborto legal pero sin importar perder seguidores, se mantuvo firme e incluso fue apoyada por otras famosas como Aislinn Derbez.

"El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso #abortolegalya"

Instagram/ Regina Blandón

3. "No es tema de tolerancia religiosa…es tema de TENER DERECHO A DECIDIR"

Tras las movilizaciones por el 8M en la CDMX, la actriz compartió una serie de Instagram Stories en los que a través de infografías, explica el por qué del pañuelo verde para mostrar apoyo al aborto legal, seguro y gratuito.

"Y no, no es tema de tolerancia religiosa (eso es hablar desde una profunda ignorancia) Es tema de TENER DERECHO A DECIDIR sobre tu propio cuerpo. Nadie les obliga a abortar si no quieren, pero el estado SÍ les obliga a parir aunque NO quieran…No traten la despenalización como si significara que fuéramos Heródes jajaja. Infórmense un poquito más"

Instagram/ Regina Blandon

4. Apoyo constante en redes sociales.

Regina no pierde la oportunidad de publicar información en sus redes sociales con respecto a los movimientos feministas. Ella siempre ha demostrado que porta los pañuelos morado y verde en pro de una vida digna para las mujeres. Por supuesto, también ha estado físicamente presente en las marchas que han marcado al país.

Más de este tema

Regina Blandón se deja ver más feliz que nunca con su novio

Mientras se criminalice el aborto, las mujeres seguirán muriendo en clínicas clandestinas

Aislinn Derbez nos enseña que la maternidad debería ser elegida con un poderoso mensaje

Te recomendamos en video