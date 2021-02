Rebel Wilson cambia su look después de terminar con su novio

Muchas chicas suelen hacer cambios en su apariencia cuando suelen cerrar ciertos ciclos, a modo de darle un aire nuevo a su vida que le ayude a superar la experiencia pasada. Al parecer Rebel Wilson es partidaria de este tipo de pensamiento ya que un par de días después de terminar con su novio, la actriz lució un look diferente al que nos tiene acostumbrados.

Posando frente a un coche lujoso, Rebel se veía muy chic pero con un estilo casual y moderno, con ese toque característico que la representa tanto en su vestimenta como en su personalidad atractiva y simpática.

Llevando una zapatillas deportivas negras con plataforma, leggings negros ajustados de mezclilla, un blazer color mostaza ceñido al cuerpo de la marca Veronica Beard y una camiseta negra debajo de él, la actriz australiana posó de manera muy elegante para su publicación de Instagram, en la cual escribió que estába “en 'modo de trabajo’".

Su maquillaje era impecable pero discreto, con solo un poco de rubor en sus mejillas y los labios pintados de un rosa pálido. Pero lo que realmente le llamó la atención a sus seguidores fue el look de su cabello, llevando un bob corto al más puro estilo de Marylin Monroe. Además sus fans destacaron su intensa mirada llena de mucha seguridad, confianza y carácter.

Este cambio de look viene después de que anunciara a través de una publicación que era una “chica soltera”. Posando afuera de un tráiler, se podía ver a Rebel Wilson luciendo hermosa con un vestido de mezclilla, subtitulando el post: "¡Muchas cosas en mi mente … aghhhhhh … # chica soltera rumbo al Super Bowl!", dejando a sus fans impactados por la ruptura con su novio.

Según comenta una fuente ligada a Jacob Busch, el ex novio de Rebel Wilson, al portal US Weekly, él "se siente sorprendido" y está "sin palabras en este momento" luego de su ruptura. "Todavía lo está asimilando. Realmente pensó que ella iba a ser su compañera de vida".

Según la fuente, el heredero de la compañía cervecera Anheuser-Busch todavía está buscando" un cierre completo de por qué decidió romper con él para comenzar, en especial después de que lo hiciera por mensaje de texto.

La ruptura virtual ocurrió justo después de las vacaciones, según otra fuente. “Fueron a Aspen justo antes de las vacaciones y se divirtieron mucho. Luego él se fue a Florida para estar con su familia, y la invitó porque realmente quería que los conociera, pero ella nunca se comprometió a hacerlo”.

"Hablaron durante las vacaciones y tuvieron una excelente comunicación, pero luego, de repente, ella se quedó realmente callada y rompió con él por mensaje de texto hace dos o tres semanas", comentó la segunda fuente.

Si bien Jacob "no tiene mala voluntad" hacia Rebel Wilson, él todavía está "realmente molesto" por la separación y encontró toda la prueba "muy dolorosa", acotó la fuente. “Jacob no vio este romance como una aventura rápida; él había estado loco por ella desde 2019 se juntaban intermitentemente a lo largo de los años hasta que finalmente culminó en una relación oficial a finales del verano”

Rebel y Jacob se conocieron por primera vez a través de amigos en común en 2019, pero no hicieron oficial su noviazgo sino hasta 2020 en una publicación Instagram. Cualquiera que sea el estado de su relación, ella tuvo un año increíble después de hacer de su salud su prioridad y perder más de 40 libras, marcando un look hermoso.

Al abrirse sobre su impulso por la salud en una entrevista virtual en The Drew Barrymore Show recientemente, Rebel Wilson dijo: "Lo he intentado, como tantas mujeres, he probado modas, dietas y cosas antes y pienso: ‘necesito hacer un enfoque realmente holístico para esto, esta vez’. Mi dieta consistía principalmente en carbohidratos, que eran deliciosos, pero para mi tipo de cuerpo, necesitaba comer muchas más proteínas".

