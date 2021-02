Así fue como la princesa Diana se salvó de que sus fotos topless nunca vieran la luz

La vida de la princesa Diana de Gales tiene muchos episodios polémicos, pero uno de los menos recordados es la ocasión en la que casi son publicadas unas fotografías en las que aparece en topless pues fue salvada en la recta final.

Justo por eso muchos no saben de la existencia de esas postales, que hoy no existen pues fueron destruidas y desechadas para que nunca vieran la luz, conscientes del gran escándalo que eso supondría.

La historia de las fotos topless de la princesa Diana

Corría 1994 y Diana Spencer ya era una mujer separada. Por fin había podido distanciarse de su marido, el príncipe Carlos, así que fue con un grupo de amigas a la playa en España para relajarse.

Para ese momento todavía no se había divorciado pero su relación con el heredero al trono era insostenible, así que un par de años antes decidieron hacer vidas aparte.

De acuerdo con Quién, justamente en ese verano fue cuando los paparazzis aprovecharon la vulnerabilidad de la madre de los príncipes Harry y William para captarla sin ningún tipo de prenda superior en el hotel Byblos.

La princesa Diana vivió agobiada durante muchos años de su vida a causa de los paparazzi. - Instagram @ladyprincessadiana

Eran 30 fotografías en total de la princesa Diana y en ocho aparecía semidesnuda, pues el autor de las mismas se registró en el recinto veraniego y se alojó en un piso superior al de ella.

Desde esa vista privilegiada logró captarla en topless, mientras que otras más comunes fueron tomadas desde la planta baja del hotel, conforme con el mismo medio.

La princesa del pueblo estaba consciente de la existencia de los fotógrafos que la perseguían y de hecho, había considerado alojarse en un campo de golf para mayor discreción, pero finalmente esto fue descartado.

No obstante, esto no fue impedimento para que ella no disfrutara sus días libres así que decidió broncearse con poca ropa.

Lady Di salió huyendo de España después de ese suceso. - Instagram @princesdiana

“Fueron milésimas de segundo. Ella se desaflojó la cuerda del bikini y, al darse la vuelta, ahí la pillamos", le confesó Jorge Ogalla, uno de los responsables, a Vanitatis.

"¿Me preguntas que se veía exactamente? Pues ya te digo: un rincón de la piscina con ella en la tumbona boca abajo sin el sostén, a cuatro patas. Se hicieron ocho diapositivas desde un lateral. Ni más ni menos”, agregó.

En las puertas de un escándalo

Cuando los medios de comunicación se enteraron de la existencia de ese material fotográfico, hubo varios interesados en hacerse con esa poderosa exclusiva que hubiese hecho tambalear a la monarquía británica y aún más al polémico matrimonio.

Sin embargo, fue la revista Hola que logró hacerse con el material por 1.167.655 millones de dólares, aproximadamente, de los cuales solo 187 mil dólares fueron destinados al creador de las postales, aseguró el portal.

La princesa pidió intimidad en ese momento y algunos medios negaron su intención de comprarlas. - Instagram @princesadiana

La publicación española no tomó provecho de las imágenes y su editor las quemó en un sartén frente a los paparazzi, dejando claro que no era un contenido que querían exponer además de proteger a Lady Di.

Pese a esto, el asunto de la existencia de esas imágenes fue conocido públicamente así que para la época los medios de comunicación dedicaron varias portadas y fragmentos a hablar de las misteriosas fotos.

Como lo describe Vanitatis fue un "escándalo que nunca vio la luz", pero que sí afectó a la hija mayor del conde John Spencer porque salió huyendo inmediatamente de Costa de Sol para refugiarse en medio de la situación, pidiendo respeto a su intimidad.

Más de este tema:

Su título, joyas y una fortuna: Los lujos que la princesa Diana se quedó después de su divorcio de Carlos

Vestido de novia de la princesa Diana desata batalla legal tras casi 40 años de la boda

Kate Middleton reveló que se encuentra exhausta por las clases en línea de sus hijos

Te recomendamos en video: