Kate Middleton reveló que se encuentra exhausta por las clases en línea de sus hijos

Muchas características de la realeza no hacen pensar que viven en un mundo paralelo al de nosotros, que no padecen las mismas vicisitudes y tienen normas de vida distintas. Algo de ello hay de cierto, pero no cuando se trata de la educación de los hijos en época de pandemia. Kate Middleton contó cómo también sufre con las clases en línea de sus hijos.

George y Charlotte, los dos hijos mayores de Kate, ya están en edad escolar. - Agencias

La duquesa de Cambridge es madre de tres niños y dos: George y Charlotte están en edad escolar. Mediante una videoconferencia habló sobre la dura tarea que tienen el llevar las clases de sus hijos en línea.

La confesión la hizo en la reunión virtual que parte de un programa de seguimiento en uno de sus patronatos que promueven la salud mental en una escuela secundaria.

Kate Middleton compartió con tres padres ingleses su experiencia sobre cuidar de sus hijos en estos tiempos de coronavirus. Tratar de equilibrar su vida personal durante la pandemia y ayudarlos ha hecho que se encuentra exhausta.

Durante la charla, la esposa del príncipe Willian interatuó con una tutora y tres padres. Ellos respondían las preguntas sobre cómo habían sido para ellos los últimos meses.

En una de las dinámicas, la moderadora les pidió describir la paternidad en pandemia y Kate no dudó en decir que se es una tarea “agotadora”.

Luego, la royal explicó, al igual que decenas de madres en Inglaterra, ella ha tenido que tomar las riendas de la educación de sus hijos. Esto falta de escuelas cerradas por prevención.

“Al final del día estoy exhausta”

“Sé lo desafiante que es hacer malabares con el trabajo, la vida familiar, la vida escolar y todo lo demás que ustedes como padres están haciendo, muy bien hecho”, expuso Kate Middleton.

La duquesa añadió: “Nos convertimos en maestros y creo que, personalmente, me siento empujada en tantas direcciones y tratando de ser la mejor en todo que al final del día estoy exhausta”.

Kate Middleton habló sobre la importancia de que los padres mantengan su salud mental durante esta experiencia. - Agencias

Kate Middleton también bromeó confesando que una de sus áreas más débiles son las matemáticas. Considera que su calificación en esa área es de “menos cinco”.

Además de la educación, otro reto para Kate fue convertirse en la estilista personal de sus pequeños. “Uno de los horrores más grandes de mis hijos es ver a su mamá cortándoles el cabello”, dijo entre risas.

La importancia del apoyo

Kate Middleton recomendó a los padres que participaban en la llamada no olvidar su propia salud mental.

“Asegúrense de que todos se cuiden a sí mismos; es muy difícil establecer prioridades, pero definitivamente es necesario ahora más que nunca”, sostuvo.

“Ser capaz de compartir tu experiencia con otros que están atravesando por lo mismo te hace sentir menos intimidado y menos aislado. Así que es muy importante buscar a nuestros amigos y seres queridos”, expresó. Y en su caso, aceptó que su esposo, el príncipe William ha sido "su mejor apoyo en la pandemia".

Kate reconoció que el príncipe William ha sido su mejor apoyo durante la pandemia. - Agencias

La duquesa también puntualizó a los papás que es necesario rodearse y tener alguien a quien recurrir cuando se sientan abrumados, y que es muy importante darse un momento para acercarse a ellos, aunque sea a la distancia.

