El retrato inédito de la mamá de Lady Di que revela su gran parecido con la fallecida princesa

Lady Di estuvo marcada por una tormentosa relación con su madre, Frances Shand Kydd. No obstante, compartían algo en común: Una belleza espléndida y similar. Esto lo ha confirmado una imagen inédita de Frances en sus tiempos de juventud.

La princesa Diana vivió grandes desventuras. Muchos han señalado que esa quebrada relación materna fue la que hizo a una princesa tan frágil, pero a la vez tan protectora. Se aseguró de que sus hijos no vivieran la misma pesadilla de ella.

La relación de la princesa Diana con su madre fue muy traumática. - Agencias

El retrato inédito que confirma el parecido de Lady Di y su mamá

El conde de Spencer, Charles, hermano de Diana, compartió en su cuenta Instagram un cuadro de su madre, Frances Shand Kydd. Esto debido a que el pasado 20 de enero habría sido su 85º cumpleaños.

No se trata de en sí de una fotografía. Es una pintura que ha aportado un nuevo detalle a los seguidores de Lady Di cada vez más interesado en conocer parte de su historia y de su familia.

“Mi mamá en su cumpleaños 85. Nació en Sandringham, Norfolk, el mismo día que murió el rey Jorge V, en la misma parroquia”, se lee en la publicación.

Los observadores de la realeza han quedado impactados con la similitud de madre e hija. El retrato muestra los mismos grandes ojos azules y la fina estructura ósea que han hecho, incluso, descubrir científicamente que Lady Di es la royal más hermosa de todos los tiempos. Diana también heredó de su madre su piel y cabello claros y sus llamativos rasgos.

“Parece el clon de Diana”, “Ya veo de dónde sacó Lady su impresionante belleza”, “Son idénticas”, “Dos gotas de agua” y “La señora era tan hermosa como su hija”, fueron algunos de los centenares de comentarios que generó la publicación de inmediato.

De acuerdo Charles, la pintura está en la biblioteca de su casa, en Althorp House. En el momento en el que fue pintado el retrato Frances tenía 18 años.

¿Quién era Frances Shand Kyd?

La mama de Lady Di nació como la honorable Frances Ruth Roche en Park House, una propiedad en la finca real de Sandringham, el 20 de enero de 1936.

Vino al mundo, efectivamente, el mismo día de la muerte del Rey Jorge V, como señaló Charles. Frances estaba estrechamente vinculada a la familia real británica. Esto debido a que erahija de Maurice Roche, 4º Barón de Fermoy, quien, a su vez, era amigo del rey Jorge VI, y de Ruth Roche, baronesa de Fermoy.

Lady Di nació como la honorable Frances Ruth Roche y formó parte de un linaje de mujeres glamorosas. - Agencias

La madre de la princesa Diana también formaba parte de un linaje de mujeres glamurosas que siguió con sus propias hijas y nietas. Esto debido a que su abuela paterna era la prestigiosa heredera y socialite estadounidense Frances Ellen Work.

En 1954, Frances se casó con John Spencer. Él era vizconde de Althorp. El matrimonio entre ambos jóvenes de eminentes dinastías fue todo un acontecimiento para la alta sociedad.

Con tan sólo 18 años, la futura madre de Lady Di se convirtió en la mujer más joven en casarse en la famosa abadía en unas cinco décadas.

La pareja tuvo cinco hijos: Lady Sarah McCorquodale, Jane, baronesa Fellowes, el honorable John Spencer (que desgraciadamente murió a las pocas horas de nacer), la princesa Diana y Charles, actual Conde de Spencer.

La princesa Diana y su madre dejaron de hablarse durante años. - Agencias

Un abandono traumático

Frances abandonó de pequeña a Diana y luego perdió la batalla por su custodia. “Mientras mi mamá recogía sus cosas para marcharse, le prometió que regresaría para verla. Diana solía esperarla en la puerta, pero nunca volvió”, confesó Charles hace unos meses al diario The Sunday Times.

La princesa Diana y Charles fueron abandonados por su madre cuando apenas eran unos niños. - Agencias

“Nuestro papá era una persona callada pero constante, que siempre nos mostraba su amor, pero nuestra mamá no estaba hecha para la maternidad. No era su culpa, no sabía cómo”, concluyó el conde de Spencer.

