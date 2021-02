Estas son las muertes de celebridades más impactantes de los últimos años

Las muertes nunca son sencillas de superar, bien sea de un familiar o de alguna de nuestras celebridades favoritas. No importa que nunca la hayamos conocido personalmente, las hemos visto en diversas producciones, interpretando temas pegajosos o simplemente frente a las cámaras haciendo alguna proeza. Pero siempre hay algunas despedidas que suelen ser más impactantes que otras.

Talentos como Amy Winehouse, Prince, Whitney Houston, Cory Monteith y Robin Williams dejaron este mundo abruptamente y sin previo aviso, pero en este caso, nos enfocaremos en aquellas celebridades que nos han dejado los últimos cinco años.

Dustin Diamond

El 2021 nos sorprende con una de las muertes más impactantes. El actor de la serie Salvado por la Campana murió a la edad de 44 años este 2 de febrero, solo tres semanas después de ser diagnosticado con carcinoma de células pequeñas en etapa IV. “En ese tiempo, logró extenderse rápidamente por todo su sistema; la única misericordia que exhibió fue su ejecución aguda y rápida", dijo su representante en un comunicado a la revista Us. "Dustin no sufrió. No tuvo que yacer sumergido en el dolor. Por eso, estamos agradecidos ".

Chadwick Boseman

La estrella de “Black Panther” murió a la edad de 43 años en agosto de 2020 en su casa de Los Angeles después de luchar en secreto contra el cáncer de colon durante cuatro años. "Es con un dolor inconmensurable que confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman", dijo la familia en un comunicado en ese momento. “A Chadwick se le diagnosticó cáncer de colon en etapa III en 2016 y luchó con él durante los últimos cuatro años a medida que avanzaba a la etapa IV”

Sin duda fue una de las muertes más impactantes del año 2020 ya que fue por causas ajenas a la pandemia de COVID-19 y por el hecho de mantener su enfermedad en secreto. Será recordado como una de las celebridades afrodescendientes que más se involucró en el mundo del cine y la televisión, enalteciendo los derechos de la raza.

Naya Rivera

Una de las muertes más impactantes de 2020 ya que, aparentemente, se produjo a raíz de un accidente. La ex estrella de Glee murió en julio, luego de un incidente de navegación en el que desapareció. La actriz, que tenía 33 años, fue declarada desaparecida después de tomar un bote en el lago Piru, cerca de Los Angeles, con su hijo de 4 años, Josey.

El pequeño fue encontrado dormido en el barco por un navegante esa tarde. Los cuerpos policiales anunciaron el 13 de julio que recuperaron su cuerpo luego de un extenso esfuerzo de búsqueda y recuperación.

Kobe Bryant

El exjugador de los Lakers murió apenas empezando el año en un accidente de helicóptero en Calabasas, California. Tenía 41 años. Viajaba con otras ocho personas en el vehículo aéreo cuando, según los informes, se produjo un incendio a bordo.

Los testigos informaron que el helicóptero descendió rápidamente y luego se estrelló contra el suelo, dijo el capitán de bomberos a cargo de la escena. La hija de Bryant de 13 años, Gianna, también murió en el accidente.

A pesar de no formar parte del mundo del cine y espectáculo, se le consideraba parte de las celebridades más famosas por su trayectoria en el mundo del baloncesto.

Cameron Boyce

Tras mantener una enfermedad en secreto, la familia del actor de Son Como Niños confirmó una de las noticias más impactantes del 2019: la muerte del joven. “Es con un corazón profundamente apesadumbrado que informamos que esta mañana perdimos a Cameron. Falleció mientras dormía debido a una convulsión que fue el resultado de una condición médica en curso por la que estaba siendo tratado”, reseñaba un comunicado. "El mundo, sin duda, ahora no tiene una de sus luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y amaron".

Más de este tema:

Afirman que Naya Rivera luchó por proteger a su hijo aunque ella no pudo salvarse

El emotivo homenaje de la viuda de Chadwick Boseman a casi cinco años de su muerte

Te recomendamos en video