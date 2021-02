Irina Baeva sobre su relación con Gabriel Soto: "fue un error que pagué muy caro"

Desde que comenzaron los rumores de separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto se sospechó de la presencia de un tercero en medio, por lo que cuando se supo del romance de este último con Irina Baeva, todo quedó resuelto para algunos.

Sin embargo, en una reciente entrevista de la modelo rusa con Yordi Rosado, la joven aclaró su versión de los hechos y se confesó como nunca antes, llegando incluso a derramar lágrimas por lo difícil que ha sido el proceso para ella.

Irina Baeva habla sobre su relación con Gabriel Soto

Hace tan solo unos días la pareja confirmó que pronto habrá boda. Fue en octubre pasado cuando el protagonista de Soltero con hijas le hizo la gran pregunta que ella correspondió, pero antes de todo esto, se vieron involucrados en una fuerte polémica.

"A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro. Que lo sigo haciendo al día de hoy. Que lo hice por amor", reflexionó la actriz durante la conversación.

La pareja de actores se dará en los próximos meses el "sí quiero". - Instagram @irinabaeva

La joven recordaba en ese momento las múltiples veces en la que fue señalada por meterse en medio del matrimonio de los artistas, que para entonces tenían 10 años de historia amorosa y dos hijas.

"Me enamoré de un hombre que estaba separado, que tenía una historia, que tenía un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años", agregó con lágrimas en los ojos, citado en People en Español

"A lo mejor sí fue un error de mi parte estar con un hombre separado, más no divorciado en un papel que dice 'estás divorciado'. Pero en ningún momento es todo lo que se dice en las redes sociales", quiso aclarar.

Y es que tan solo un par de meses después que el mexicano de 45 años acabó su relación con Bazán, ya publicaba enigmáticos mensajes de amor dirigidos hacia la mujer de 28 años.

Gabriel Soto e Irina Baeva iniciaron un polémico romance desde 2018. - Instagram @gabrielsoto

Esto trajo como consecuencia ser culpada como amante, algo a lo que ella siempre intentó mantenerse al margen "por respeto", como le comentó al presentador durante la charla.

Inicio de un amor

Lo que sí quedó claro después de sus revelaciones es que los dos se conocieron en la telenovela Vino el amor y compartieron en la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabrones?, pero para entonces no había nada más que una relación cordial, afirmó.

En sus palabras, él fue el que más adelante dio el primer paso y le fue muy sincero sobre cuál era su situación matrimonial con la madre de Elisa y Alexa.

"En respuesta a esa honestidad y sinceridad que me dijo que se estaba separando, yo le dije 'ok. Pero para mí es importante dos cosas: no voy a estar con una persona a medias, que tenga cosas inconclusas; no voy a estar en una relación así", le advirtió.

Según las nuevas revelaciones de la modelo, intentó ponerse en contacto con Bazán. - Instagram @irinabaeva

"Y dos: si tú quieres tomar una decisión drástica, como tú la quieras tomar, es por ti; no es por mí, no es porque me voy contigo, no es por nada"", añadió.

Incluso, reveló que quiso reunirse con Geraldine Bazán, quien la señaló públicamente como culpable, para dejar las cosas claras desde el principio pero finalmente no se produjo este encuentro.

"Se lo pedí a Gabriel. Nunca se dio. Mi intención nunca fue lastimar a nadie", finalizó.

