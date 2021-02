Angelina Jolie da un vistazo de su lujosa mansión y se muestra en la intimidad con sus hijos

Angelina Jolie se encuentra en su punto de mayor plenitud y felicidad a sus 45 años y todo se lo debe a sus hijos y sus éxitos profesionales.

La celebridad abrió las puertas de su lujosa mansión en Los Ángeles y mostró algunos de sus impactantes espacios para la revista Vogue.

En unas de las fotos la actriz de Hollywood posa en su jardín, sentada en una silla luciendo una gabardina y con sus dos perros a los lados, y al fondo se pueden ver las enormes puertas con ventanas de su mansión minimalista en blanco, el tono más elegante, y que transmite paz.

La actriz también posó en otro de los espacios de su hogar que se ve tranquilo y hermoso, donde cuenta con un elegante mueble blanco, muchas plantas, y ella luce un vestido largo con una taza de café en la mano, dejando ver que este es uno de los lugares en los que ama estar.

En otra de las imágenes, que se ve en blanco y negro, aparece la celebridad junto a tres de sus hijos, Zahara, Vivienne, y Knox, a la hora de la comida y se ven muy felices sentados en la mesa que parece ser de madera, y al fondo se pueden ver unas enormes plantas que adornan parte de su jardín.

Y es que este hogar ha sido su refugio durante la cuarentena y donde se ha dedicado a reencontrarse a sí misma tras su divorcio con Brad Pitt, y lo ha logrado pues a sus 45 años la celebridad confiesa que se siente muy bien, aunque los últimos años han sido muy difíciles para su familia.

“Los últimos años han sido bastante duros. Me he estado concentrando en sanar a nuestra familia. Es un viaje, pero no estoy ahí, aún no he llegado. Está regresando lentamente, como el hielo derritiéndose y la sangre regresando a mi cuerpo", dijo la actriz a la revista”, dijo la celebridad.

Sin embargo, es de las pocas mujeres que no le teme a envejecer y asegura que se siente entusiasmada por llegar a los 50 y lo que la vida le tenga preparada para esta edad.

"Siento que voy a alcanzar mi ritmo en mis 50. Me siento más cómoda a los cuarenta que cuando era más joven. Tal vez porque… no sé… tal vez porque mi mamá no vivió mucho, así que hay algo sobre la edad que se siente como una victoria en lugar de una tristeza para mí”; confesó la actriz.

