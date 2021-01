Angelina Jolie en vestido midi blanco da clases de elegancia para mujeres de 40

Angelina Jolie no solo es una de las actrices más famosas de Hollywood, también es un icono de la moda y sabe cómo deslumbrar en cada momento.

Aunque tuvimos un tiempo sin verla, debido a la pandemia, la celebridad volvió a las calles para ir de compras con sus hijos Shiloh y Zahara Jolie Pitt.

En una de sus más recientes apariciones la celebridad dio clases de elegancia con un hermoso vestido midi blanco.

Angelina llevó un vestido blanco, mangas largas, cuello redondo, ajustado en la cintura y con una abertura en la parte trasera de la falda con el que derrochó elegancia a sus 45 años.

Complementó este look sofisticado con unas sandalias bajas también en tono blanco y lleva una melena midi recta con el que lució muy fresca y rejuvenecida.

"OMG amo su elegancia y estilo", "Angie tiene mucha clase", "me encanta todo lo que se pone", "que vestido tan lindo y nada vulgar me encanta", "amé su look demasiado chic", "ella es la reina de la moda", y "amo todos sus looks siempre en blanco y negro con elegancia", fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que la celebridad da clases de estilo con sus looks, y por eso aquí traemos los looks más elegantes que la actriz ha llevado.

Looks con los que Angelina Jolie ha dado clases de elegancia para mujeres de 40

Angelina ama vestir en blanco o negro, dos tonos neutros que representan la elegancia y clase en su máxima expresión, y es una gran lección de moda especialmente para mujeres de 40 años o más.

Look "total black"

La actriz llevó un look "total black" lleno de estilo y elegancia con skinny jeans, blusa transparente, y maxi abrigo en tono negro.

Complementó este atuendo con unos botines también en tono negro y su cabello lo llevó suelto y liso.

Skinny jeans y camisa

La recordada intérprete de "Maléfica" lució perfecta en un look casual lleno de clase llevando skinny jeans, camisa blanca, y unas sandalias bajas en tono gris.

Su cabello también lo llevó suelto y lució unos lentes negros y una bolsa en el mismo tono, sin duda un look que todas podemos copiar.

Vestido blanco de encaje

Para un estilo más fresco pero igual de elegante llevó un hermoso vestido blanco de encaje con mangas cortas y cuello redondo.

Complementó su outfit con unas zapatillas en tono nude, un look perfecto para un día fresco y para lucir casuales sin perder la clase y estilo.

Cualquiera de estos looks que la celebridad ha llevado son muy cómodos, llenos de estilo y fáciles de copiar, así que está a tu alcance.

