Meghan Markle en vestido camisero da clases de elegancia para mujeres de 30

Meghan Markle es un icono de la moda, y es que incluso desde antes de casarse con el príncipe Harry, ya nos daba grandes lecciones de moda.

La celebridad nos ha enseñado a llevar prendas simples en looks elegantes y sofisticados, ideales para mujeres de 30 años en adelante.

Uno de los looks con los que más encantó a sus seguidores y que es muy sencillo de copiar fue un vestido camisero blanco.

La esposa del príncipe Harry llevó un vestido camisero blanco con mangas largas, que llevó arremangadas, era amarrado en la cintura con una cinta, y complementó con unos stilettos en tono nude.

Meghan Markle lució elegante y glamurosa llevando un vestido camisero blanco con mangas largas, que llevó arremangadas, y complementó con unos stilettos en tono nude - Instagram @meghanmarklesource

Para este look solo llevó una pulsera blanca, y unos hermosos zarcillos, muy pocos accesorios y discretos que fueron perfectos para darle un toque chic sin lucir sobrecargada, y su melena la llevó suelta con unas ondas perfectas.

"Me encanta su estilo", "siempre es la mejor vestida", "Meghan es hermosa y tiene un estilo espectacular", "amé este vestido camisero de Meghan, quiero copiar su look", "ella siempre tan sencilla sin dejar lo elegante", y "quiero este look me encanta su vestido", son algunos de los comentarios en la imagen compartida por una cuenta fan.

En otra oportunidad también llevó otro hermoso vestido verde, más corto que el blanco, de mangas cortas, y también con una cinta en la zona de la cintura, que era perfecto.

En otra oportunidad también llevó otro hermoso vestido verde, más corto que el blanco, de mangas cortas, y también con una cinta en la zona de la cintura, que era perfecto - Agencias

Looks con los que Meghan Markle ha dado clases de elegancia para mujeres de 30 años o más

No es la primera vez que Meghan ha dado clases de elegancia con prendas de moda, por eso aquí te dejamos los mejores looks de la famosa celebridad.

Pantalón de cuero

Para un evento en el que participó desde su hogar en Estados Unidos, a través de Zoom, Meghan lució muy elegante y hermosa con un pantalón de cuero vegano en tono beige corte alto.

Y completó este look con una blusa asimétrica y de mangas largas en el mismo tono, y el cabello recogido en un moño bajo y raya en medio, sin duda un atuendo ideal para mujeres de 30 que quieren realzar su elegancia.

Blusa de seda de Victoria Bechkam

Meghan lució hermosa e impactante desde el jardín de su hogar con una blusa de seda color ladrillo de Victoria Beckham, que combinó con un pantalón negro muy elegante.

Complementó su look con unos stilettos negros y su cabello lo llevó suelto, con raya en medio, y unas ondas suaves hermosas.

Short y camisa blanca

También para un evento en Los Ángeles donde acudió junto al príncipe, Meghan llevó un look fresco y cómodo sin dejar la elegancia de lado, dando lecciones de estilo.

La celebridad llevó una camisa blanca masculina de Victoria Beckham, y unos shorts en color caqui, prenda que en los últimos años, desde que se unió al príncipe Harry no le habíamos visto, y complementó con unos tenis blancos, Stan Smit.

Vestido asimétrico de lino

Para una salida con Harry, Meghan lució hermosa y elegante con un vestido asimétrico de lino color crema, y unas zapatillas Sam Edelman en tonos negro y crema.

El vestido no tenía mangas y era corto adelante y largo en la parte de atrás, y complementó su outfit con un sombrero de paja y unas gafas de sol negras, y su cabello lo llevó suelto y de lado.

Más de este tema

Te recomendamos en video