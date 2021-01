Mira la tierna reacción de la hija de Khloé Kardashian al ver su a papá en televisión

Sin duda alguna, los niños suelen tener unas de las mejores y más tiernas reacciones frente a cosas que quizás para un adulto no puedan ser tan sorprendentes, demostrando ternura y mucha emoción en el proceso. El ejemplo más reciente es la adorable manera en la que la hija de Khloé Kardashian, True, se emociona al ver su a su papá, Tristan Thompson, durante un partido de baloncesto en la televisión.

En la transmisión del encuentro del lunes por la noche de los Boston Celtics contra los Chicago Bulls, Khloé Kardashian documentó el dulce momento en que su hija True, de 2 años, gritó orgullosa a la pantalla de televisión cuando apareció su papá durante una de las jugadas destacadas del partido. La pareja de mamá e hija miraba el juego mientras estaban en la cama.

"¡Ese es mi papi! ¡Ese es mi papi!", comenta con mucha emoción la pequeña True en el video que fue compartido en la historia de Instagram de Khloé Kardashian y luego subido de nuevo por cuentas de fans en Twitter .

"¡¿Qué?! ¡Sí!", comenta la estrella de Keeping Up with the Kardashians mientras se emociona junto con su hija, para luego agregar: "Oh, ahora un comercial. Él volverá", haciendo referencia a que las imágenes del partido se interrumpieron con la aparición de un anuncio publicitario.

En el tierno video se puede ver como la pequeña True ya estaba preparada para ir a descansar, ya que tenía puesta una especie de bata de dormir color salmón bastante fresca y cómoda con algunos encajes. Khloe Kardashian no aparece en el clip por lo que no sabemos si era una fiesta de pijamas o solo iba a llevar a dormir a su hija después que el partido terminara.

Además, se puede ver un poco de lo que parece ser la habitación de True, comenzando por la televisión en la pared y debajo de ella una cómoda de madera con muchas fotografías, posiblemente de su familia.

También se aprecia una cama bastante grande con cobertores del mismo color de su bata para dormir, que a su vez hace juego con sus cortinas estampadas. También, a la izquierda de la pequeña, se puede ver una lámpara de mesa muy moderna con un sombrero rosa.

En noviembre, Thompson firmó un contrato por 19 millones de dólares con los Celtics por dos años después de jugar para los Cleveland Cavaliers durante nueve temporadas. En los días posteriores al acuerdo, la estrella del baloncesto nacida en Canadá también se convirtió oficialmente en ciudadano de los Estados Unidos.

“I came to the US on a student visa and have always had big dreams. I’m now truly living the American dream.” Congrats on reaching your goals @RealTristan13! Best of luck with the @NBA #Celtics as a #NewUSCitizen! pic.twitter.com/kr9drxTco7

— USCIS Media – Western Region (@USCISMediaWest) November 24, 2020