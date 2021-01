Jennifer Aniston convirtió un suéter oversize en elegante vestido y dio una lección de estilo

Si alguien sabe de clase y elegancia esa es Jennifer Aniston, y es que encanta con cada look que lleva y siempre sabe cómo destacar.

A sus 51 años, la famosa actriz nos ha dado grandes lecciones de moda que todas queremos copiar, especialmente las mujeres de 50 años que desean realzar su elegancia y sensualidad.

Una de las grandes lecciones que nos ha dado es a llevar un suéter oversize de forma elegante como vestido con botines.

La celebridad posó en una sesión de fotos con un hermoso suéter oversize en tono gris con brillos y botines - Instagram @jenniferanistononline

Para una sesión de fotos en lo que parecía el desierto la famosa actriz posó con un hermoso suéter oversize en tono gris, manga larga, cuello redondo y con muchos brillos que llevó como vestido, dejando ver sus hermosas piernas.

Y complementó este atuendo con unos botines negros con cadenas grises, demostrando que se puede derrochar estilo y elegancia después de los 50.

"Que sexy me encanta tu look", "eres la más hermosa y elegante", "necesito un suéter así", "me encantó este atuendo tan fashion", "quiero un suéter así se ve muy elegante", y "siempre dando lecciones de estilo Jenn", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Los looks más fashion de Jennifer Aniston con los que ha dado lecciones de estilo

Traje con cadenas

La actriz llevó un traje de la forma más sexy y elegante para un evento, y es que lució un pantalón sastre con un blazer en tono rojo con unas cadenas doradas en la zona del pecho.

Sin duda es la forma perfecta para realzar tu estilo y sensualidad después de los 50 sin perfer la clase.

Para un evento la celebridad lució un hermoso traje rojo de la forma más sexy con cadenas - Instagram @jenniferanistonxfaniston

Mini vestido con brillos

También deslumbró luciendo un mini vestido gris con brillos manga larga y con un atrevido escote en V con el que realzó su sensualidad a sus 51 años.

Complementó el look con unos tacones y su melena la llevó suelta, luciendo fashion y rejuvenecida.

También lució hermosa y muy fashion con un mini vestido gris brillante manga larga, con escote en V - Instagram @jenniferanistonxfaniston

Vestido negro de lentejuelas

Para la sesión de fotos en la revista Harper's Bazaar la celebridad llevó un hermoso vestido midi negro con lentejuelas que tenía una abertura en la pierna y un escote en V.

La actriz llevó unos stilettos plateados con efecto espejo y su melena la llevó suelta con unos lentes grises también.

Para una sesión de fotos de la revista Harper’s Bazaar la famosa actriz lució un vestido midi negro de lentejuelas - Instagram @jenniferanistonxfaniston

Look "Total black"

La protagonista de Friends dio clases de estilo y elegancia llevando un look total black conformado por un mini vestido negro con cuello redondo, un blazer y unos tacones en el mismo tono.

Este look lo puedes llevar también sin el blazer si así lo deseas, de igual forma te verás hermosa y elegante para cualquier ocasión.

También dio clases de elegancia con un vestido corto negro y un blazer en el mismo tono - Instagram @jenniferanistonxfaniston

Sin duda son muchas las formas en las que podemos lucir fabulosas después de los 50 y Jennifer Aniston lo ha dejado claro con sus atuendos.

