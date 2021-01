Emma Roberts revela por primera vez el rostro de bebé en una publicación de Instagram

Emma Roberts formó parte de las celebridades que dieron a luz durante el transcurso del año 2020 junto con Katy Perry y Orlando Bloom, Lea Michele and Zandy Reich y Jessica Biel y Justin Timberlake. Pero no fue hasta ahora que por fin dejó que sus seguidores conocieran el rostro de su hermoso bebé a través de una hermosa y artística publicación en Instagram

Y es que desde muy temprana edad, la actriz está inculcándole su amor por los libros, lo que se puede apreciar evidentemente en la primera foto oficial que revela el rostro de su bebé.

"Rhodes conoce a Joan", escribió Emma Roberts, de 29 años, a través de su publicación el pasado 25 de enero, en la cual se le puede ver a ella sosteniendo a su bebé, dando a los fanáticos un vistazo de su rostro por primera vez.

La foto en blanco y negro de la actriz de American Horror Story llegó casi un mes después del nacimiento de su pequeño. La imagen mostró a Rhodes, que nació el 27 de diciembre de 2020, acurrucado con su mamá mientras ella le leía Let Me Tell You What I Mean de Joan Didion. Roberts también etiquetó a su amiga y miembro de su club de lectura, Karah Preiss.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar y varios de sus seguidores expresaron palabras hermosas para la mamá y su bebé como “Lucen hermosos”, “Me encanta que le estés leyendo desde pequeño” y “Felicidades por tener un bebé tan hermoso como ese”. Además, otras celebridades como Kate Hudson y Ashley Tisdale también se detuvieron en la sección de comentarios para expresarle su amor a la nueva mamá.

Dos semanas antes de esta publicación, Emma Roberts publicó la primera foto de su bebé y en las redes sociales. Sin embargo, su rostro no fue visible hasta este último post. "Gracias 2020 por hacer una cosa bien", subtituló la imagen de sí misma sentada con su hijo en brazos. "Nuestra luz brillante Rhodes Robert Hedlund".

Esta hermosa foto de la actriz mostrando el rostro de su bebé se produjo pocas semanas después de que ella y su novio Garrett Hedlund, de 36 años, se convirtieran en padres el mes pasado. El hijo de la pareja pesó 9 libras al nacer, según varios informes.

Una fuente le dijo al portal Us Weekly a principios de este mes que el dúo ama la vida con su bebé. "Ambos padres están encantados y la madre y el bebé están bien", dijo la fuente.

Su embarazo se hizo público en junio de 2020. La madre de Roberts, Kelly Cunningham , confirmó el embarazo horas después, escribiendo en su Instagram lo "muy emocionada" que estaba por convertirse en abuela.

Además, una fuente comentó en julio de 2020 que la pareja estaba "sorprendida, conmocionada y feliz al mismo tiempo" después de enterarse de que serían padres. Al mes siguiente, Emma Roberts confirmó la noticia y reveló que iba a tener un bebé .

"Yo … y mis dos chicos favoritos", subtituló una foto de Instagram en agosto, mostrando su baby bump mientras estaba sentada con su novio.

A pesar de la pandemia, Emma Roberts estuvo ocupada el 2020 filmando su más reciente película, Amor de Calendario, junto a Luke Bracey. El filme es un original de Netflix y se convirtió en una de las producciones más vistas en el servicio de streaming durante el mes de diciembre del año pasado.

Actualmente se encuentra grabando la película animada Saurus City, en la cual prestará su voz al personaje Sasha Nutwagon del cual no se sabe mucho hasta la fecha.

