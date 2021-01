El apoyo incondicional de Orlando Bloom y Katy Perry que nos hace volver creer en el amor

Todas buscamos el amor verdadero, esperando y deseando encontrar a esa persona que hará perfecta nuestra vida imperfecta. Sin embargo, cuando no llega a nosotras, sentimos que estamos condenadas a estar solas, especialmente después de pasar por muchos amores vacíos.

Es entonces cuando nos conformamos con migajas, cuando dejamos de creer que merecemos algo mejor. Tenemos más miedo a la soledad que a esperar a la persona que nos complementará más allá de sólo llenar un vacío.

Lo sé, es difícil cambiar el chip pero el amor de verdad existe y llega sin importar cuántas veces nos han roto el corazón. El amor de verdad va donde está el amor. Y cuanto más amor tengas en tu corazón y por ti misma, más amor podrás atraer a ti. La historia de Katy Perry y Orlando Bloom es fe de ello.

A lo largo de su carrera, la intérprete de 'Firework' ha sido muy abierta con respecto a sus romances y las veces en las que le rompieron el corazón de las formas más crueles pero sobretodo, la forma en la que todo eso le hizo dejar de creer en ella misma y en que podría ser feliz.

Ella ha transmitido en vivo una sesión de terapia, hablado sobre sus luchas con la adicción, la depresión y los pensamientos suicidas. "Había dado tanto, y literalmente me partió por la mitad", dijo sobre los bajones personales y profesionales que experimentó en 2017 durante una entrevista en SiriusXM CBC.

¿Cómo olvidar aquel documental en el que Perry mostró el momento en el que, minutos antes de salir a escena su entonces marido, Russell Brand, rompió con ella?

Ella explicó que su matrimonio no funcionó porque "él quería un igual" y al no poder manejarla, no le gustó. "No le gustó el entorno en el que yo era jefe. Así que eso fue realmente doloroso y fue muy controlador, lo cual fue molesto ".

El amor de verdad no es querer cambiar al otro, ni mucho menos controlarlo o esperar a que sea menos sólo para complacer.

Cuando Perry conoció a Bloom lo entendió pues este se convirtió en su apoyo incondicional, en la persona que lucharía con con ella de la mano contra la adversidad, lejos de todo ese sufrimiento.

Convertirse en madre, en parte, cree que la ha ayudado a reevaluar su vida. "Algunas cosas realmente cambiaron dentro de mí al tener un hijo y sentir tanto amor".

Ambos han estado el uno para el otro. Desde que comenzaron a salir, han sido parte importante de sus proyectos. A pesar de que tuvieron una ruptura, fueron capaces de reencontrarse con más amor.

Perry y Bloom se comprometieron a principios de 2019 y dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, la niña Daisy, en agosto.

Bloom también ha dado muestras del apoyo y la admiración que tiene hacia Perry. Recientemente compartió el momento en el que la cantante se presentó en el evento de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos.

"Eso fue increíble, bebé. Buen trabajo, amor." dijo Bloom. Los dos se besaron, y luego Perry le dijo a Bloom: "Te amo".

Posteriormente el actor publicó una emotiva leyenda con el video, reflexionando sobre lo mucho que significó la actuación para él y lo orgullosa que estará su hija recién nacida, Daisy

"Un día nuestra pequeña niña crecerá y verá a su madre desempeñar su papel en un momento de la historia que esperamos se cure, esperamos que se una, esperamos, amamos ❤️", escribió Bloom. "Un socio orgulloso aquí con una lágrima de alegría 🇺🇸🎆🙏"

Ver crecer la relación de pareja desde el principio es una de las cosas que hace que muchos crean en el amor.

La lección es: el verdadero amor no se trata de completar sino de complementar, no es llenar vacíos sino crear espacios. Porque ya estás completa cuanto más aprendas a amarte y aceptarte, más sabrás que existe.

El amor verdadero se construye todos los días y alcanza la perfección (o lo más cercano a ella) cuando dos personas aprenden a tomarse de la mano para caminar juntos uno al lado del otro. Si sólo se tratara de "llenar vacíos", sería muy fácil encontrar al "indicado" sólo que al final te darías cuenta de que no es precisamente lo que quieres.

Katy Perry y su hija, Daisy. - Instagram

