Todo sobre ‘Lupin’, la serie que destrona a ‘Los Brigerton’ y ‘Gambito de dama’ en lo más visto de Netflix

Netflix inicia 2021 con un nuevo bombazo. Te contamos todo sobre ‘Lupin”, la nueva producción que está en boca de todos. Ha destronado a éxitos como ‘Los Brigerton’ y ‘Gambito de dama’ al posicionarse como lo más visto en la plataforma de streaming.

La serie se estrenó el viernes 8 de enero y ha coronado el top 10 de Netflix. La compañía proyecta que en sus primeros 28 días, 'Lupin' alcanzará los 70 millones de cuentas que han visto la serie.

Los datos de reproducciones de la serie dejan por debajo a la popular 'Los Bridgerton' que alcanzó los 63 millones de visionados. También a 'Gambito de Dama' que llegó a los 62 millones en su primer mes.

'Lupin', el nuevo exitazo de Netflix, cuenta la historia de Assane Diop. Este es un hombre marcado por el suicidio de su padre años atrás. El papá fue condenado injustamente por un crimen que no cometió.

La trama de la serie va encaminada a ver cómo el protagonista trata de esclarecer lo sucedido y buscar venganza por la muerte de su progenitor cuando él apenas era un niño.

La producción está basada en el personaje del ladrón de guante blanco que aparece las historias de detectives del escritor francés Maurice Leblanc, quien lo creó en 1906.

George Kay y François Uzan, creadores de la serie, van alternando el hecho de mostrar a Assane como un criminal inteligente que cuenta siempre con uno o varios ases en la manga, pero ajustándolo a una trama de largo recorrido que va permitiendo al protagonista acercarse lentamente a la verdad que tanto anhela.

El actor, humorista y comediante francés Omar Sy se ha convertido en todo un revuelo en las redes sociales. Los seguidores de la serie de Netflix sencillamente lo aman.

View this post on Instagram

La cuenta de Twitter de Omar (@Omarsy) esté que echa humo. El artista está llevando impecablemente a la personalidad de un ladrón-justiciero del siglo XXI que planea el espectacular robo de un collar mítico en nada más y nada menos que el Museo del Louvre hacer justicia a su padre.

70 millions, that's insane!! 🎉

So proud that Lupin is the first French Netflix Original series to be so successful internationally !

That wouldn’t have been possible without you. 🙏🏾

Thank you all. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ

— Omar Sy (@OmarSy) January 19, 2021