Adamari Lopez muestra su armario y entendemos por qué es una de las mejores vestidas

Aparición tras otra en las pantallas de Un Nuevo Día, Adamari Lopez siempre deslumbra por sus demostraciones de buen gusto que la convirtieron en una referencia obligada de estilo para la mujer latina.

Por eso, la presentadora se atrevió a dar un paso más y mostrar la intimidad de su armario, en medio de las renovaciones de este 2021, enseñando uno de sus lugares favoritos pues en él se encuentran todas las piezas que la hacen brillar.

La boricua es una referencia de estilo y su clóset lo demuestra. - Instagram @unnuevodia

Adamari Lopez muestra su espectacular armario

Si algo quedó claro es que la boricua es una apasionada por la moda, cuestión que se nota al instante en los videos que compartió a través de Instagram Stories.

Ahí, la también actriz explicó que está contenta por poder contar con la ayuda de Cindy Huzenman de Cindyology, una especialista en el área que también le ha prestado sus servicios a otras famosas como Gaby Espino y Ariadna Gutiérrez.

"Estoy emocionada trabajando en organizar mi clóset. Esto yo no lo puedo hacer sola, así que tuve que llamar a Cindy, que es experta en organización y ha venido muchas veces a mi casa", introdujo la famosa de 49 años.

"Hoy nos dedicamos solamente en el clóset, chequen lo que hicimos", agregó, mostrando el sitio donde se pone guapa todos los días para enfrentar los compromisos de su agenda.

El armario de Adamari Lopez refleja su amor por la moda. - Instagram @adamarilopez

Es entonces cuando se ve la gran cantidad de ropa que tiene en apenas un pequeño espacio del armario en el que Huzenman se ha dedicado por varios días, con buenos resultados.

"Saqué tres hileras para colocar los pantalones y shorts a diferentes alturas, de esa manera balanceamos el clóset. También abrí todas las carteras que tenías guardadas en las bolsas para que las puedas ver, aprovechar y usar", explicó la experta.

Y es que en efecto, Adamari Lopez demostró tener decenas de pantalones de colores y estampados, modelos de shorts diversos de todos los tipos y más de 20 jeans diferentes para esos días cuando quiere ir más casual.

La presentadora tiene muchos pantalones y zapatos bajos para estar siempre cómoda. - Instagram @adamarilopez

"Te las acomodé por orden de color y las pequeñas, tienen divisores que las mantienen firmes sin que se caigan, una al lado de la otra", indicó Cindy, dejando ver que la protagonista de Gata Salvaje es una amante de bolsos y tacones.

Loca por las compras

En la pieza audiovisual aparecen algunos zapatos de tacón que utiliza la ex participante de Mira Quien Baila, programa en el que conoció a su pareja Toni Costa, aunque lo que más destaca son los sneakers y zapatos bajos porque como mamá, busca la comodidad.

Encima del fabuloso estante de zapatos, reposan la variedad de bolsos que van desde sencillas clutch básicas en blanco para combinarlas con todo hasta otros modelos más arriesgados en naranja y amarillo de gran tamaño.

La especialista acomodó los accesorios en organizadores. - Instagram @cindyology

Pero no solo Adamari Lopez salió con su armario de ensueño mejor acomodado sino que también aprendió técnicas para conservarlo de esa manera y aprovechar todo el espacio disponible en gavetas y estantes.

Eso sí, no se salvó de ayudar a la experta a acomodar la ropa bajo su técnica, tal como apareció risueña en las historias que compartió Cindy en su Instagram.

"Me encanta toda la organización y maneras de doblar la ropa que Cindy me ha puesto, he notado que he ahorrado mucho espacio", dijo la oriunda de Humacao.

Así lucen ahora las gavetas de Adamari Lopez. - Instagram @cindyology

"Estoy feliz y estoy impresionada por todo lo que has hecho. Tú no imaginabas lo que te esperabas porque fue mucho más difícil de lo que pensamos, entendía que tenía cosas organizadas pero con Cindy me di cuenta que sin ella no hubiese funcionado", finalizó.

Más de este tema:

Adamari Lopez realzó su sensualidad en maxi vestido escotado animal print a sus 49 años

Los trucos de Adamari Lopez para lucir escotes cuando eres una mujer con busto pequeño

Adamari Lopez tiene el vestido de mangas abullonadas más elegante y moderno para mujeres de 40

Te recomendamos en video: