Jacky Bracamontes posa en bikini y prueba que la sensualidad no tiene edad

Cualquiera que ve a Jacky Bracamontes no creería que tiene cinco hijas y 41 años de edad porque la presentadora se muestra tan bella y lozana como en sus primeros días en el espectáculo, algo que demostró recientemente en una sesión de fotos.

A través de su cuenta de Instagram, le exhibió a sus más de 6.6 millones de seguidores el trabajo que realizó en conjunto con el fotógrafo Uriel Santana, quien también ha capturado a otras estrellas como Anahí y Aracely Arámbula.

Un año por todo lo alto

La actriz de La suerte de Loli comenzó con todo este 2021 porque justamente faltan pocos días para el estreno de ese dramático que será su regreso a la pantalla con las telenovelas después de 10 años enfocada en la conducción.

Específicamente, el próximo 26 de enero los fanáticos de la mexicana podrán verla a través de Telemundo y disfrutarán la historia de una mujer profesional e independiente que recibirá, de forma sorpresiva, una herencia que cambiará su mundo.

Jacky inició el 2021 sorprendiendo a su público con una sesión de fotos con Uriel Santana. - Instagram @jackybrv

Jacky Bracamontes es parte del elenco en compañía de Gaby Espino, Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, los cuales buscan sorprender a la audiencia con una nueva faceta en la comedia romántica que impera en la producción.

"Después de 10 años de no haber hecho nada para la pantalla chica, ya necesitaba regresar y estoy muy agradecida la verdad. Como en cada proyecto que hago, aquí también entregaré el alma y espero que les guste mucho mi Mariana Torres (su personaje)", declaró recientemente.

Jacky Bracamontes sorprende en bikini

Por eso, antes del gran día, la oriunda de Guadalajara ha ido dando adelantos de sus otros proyectos, como el posado fotográfico en el que sacó toda su sensualidad combinada con elegancia.

Para la ocasión llevó un sexy trikini negro de estilo cut out que dejó ver parte de su tonificado abdomen y sutiles tramos de su escote, conformando una pieza geométrica muy sofisticada a la que le agregó un pareo del mismo color y accesorios dorados.

La actriz luce más joven que nunca a sus 41 años. - Instagram @jackybrv

Como era de esperarse, la ganadora de Nuestra Belleza México en el año 2000 se llevó cientos de halagos y buenos comentarios de sus seguidores, quienes alabaron la belleza y confianza en sí misma que mostró en todas las postales.

"Eres una diosa en estas fotografías, las amo", "Me encantaron las fotos", "Espectacular", "Linda" y "Me encanta como te ves"; fueron algunas de las opiniones que llovieron en la publicación de más de 185 mil 'me gusta'.

Por otro lado, la propia Jacky Bracamontes escribió: "Mi traje de baño favorito…", en el texto de la imagen, lo que prueba que ha estado guardando lo mejor para el final después de varios días de adelantos.

Antes ya había mostrado una carismática fotografía en la que posó con un traje de baño enterizo en un sensual color rojo que le saca provecho a su color de piel, mientras se ríe y acaricia su cabello, en conjunto con un kimono de encaje blanco.

Jacky disfruta su cuerpo y su maternidad sin temor a sumar años de más. - Instagram @jackybrv

"La belleza es poder y una sonrisa es su espada", dijo en esa ocasión, confirmando que el amor propio es el mejor traje del cual se puede vestir una mujer a cualquier edad.

Para ella, ser mamá no es una limitante para sacar su lado más coqueto, presumir sus atributos y sentirse satisfecha de cómo luce en su cuarta década de vida bien disfrutada.

Más de este tema:

La lujosa decoración navideña de Jacky Bracamontes que nos demuestra que vive en un palacio

Jacky Bracamontes reveló sus secretos de maquillaje para lucir radiante y son más sencillos de lo que creímos

Jacky Bracamontes contó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta y cómo hace para aceptarse tal cual es

Te recomendamos en video: