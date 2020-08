Jacky Bracamontes contó cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta y cómo hace para aceptarse tal cual es

Cada vez más famosas se unen a la conversación sobre la autoaceptación dando mensajes sobre cómo hacen las paces consigo mismas y se aman tal cual son, así como lo hizo recientemente Jacky Bracamontes en una transmisión en vivo.

De acuerdo con Hola, la conversación se produjo con la asesora de imagen Mar Beristain a través de Instagram, donde ella se abrió para confesar, entre otras cosas, cuál es la parte de su cuerpo que menos le gusta y más tiempo le tomó aceptar.

"Mis manos no me gustan, las siento así como que tengo manos de viejita, pero ¿sabes qué? Así me hizo mi mamá, mi papá y Diosito, ni modo, así son mis manos. Siento que soy un alma vieja porque tengo manos de viejita, ya está, las aprende uno a querer y a ponerle más cremita para que se ven más bonitas", aseguró la presentadora con una sonrisa.

Jacky Bracamontes. - Instagram

Asimismo, reveló que respecto a sus familiares ella salió "super caderona" así que la he tocado "poner ropa que te acomode, que te haga ver mejor. Pues así soy, ¿y?”, agregó, demostrando la gran confianza que tiene sobre su físico.

Y que es la sinceridad siempre ha sido un atributo destacado de Jacky Bracamontes puesto que en el pasado reconoció públicamente que se ha sometido a retoques estéticos cuando no se ha sentido satisfecha en algo que puede cambiar.

“Hay que explotarlo, hay que quererse y a lo mejor tratar ‘voy a mi masajito reductivo para que me den masaje y como que me hagan más cuerpito’. Si se puede hacer algo pues hay que echarle ganas, si no, pues hay que aprender a quererse como uno es”, dijo.

Con esas poderosas declaraciones, la mexicana de 40 años demostró ser una mujer bella tanto por dentro como por fuera.

