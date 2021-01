Ángela Aguilar muestra cómo llevar un pantalón de cuero de la forma más elegante

Desde que era una niña se ha robado los corazones de millones de personas al entonar temas con música mexicana, Ángela Aguilar se ha convertido en una de las jóvenes artistas más admiradas y hoy en día no solo es querida por su música sino por todo lo que inspira.

La joven de tan solo 17 años, no solo ha desarrollado un gran talento en la música sino en la moda, ya que es capaz de innovar con cada atuendo que luce, de modo que tiene un sinfín de fanáticas que siguen sus pasos en cuanto a armar outfits.

Desde muy pequeña, Ángela ha creado un estilo femenino, que se ha transformado acorde a su edad, pero que siempre ha mantenido elementos de la cultura mexicana.

Sin embargo, si hay algo que identifica su estilo es la capacidad para pasar con facilidad de lo tradicional a lo moderno.

Así lo demostró en una reciente publicación que realizó en sus redes sociales, donde compartió un elegante outfit con un pantalón de cuero a la cintura.

El atuendo se robó la mirada de todos sus fanáticos, pues dejó claro que la cantante ya es toda una jovencita que tiene muy bien definidos sus gustos y estilo.

El look se conformó por un suéter de cuello de tortuga y mangas largas en tono marrón nude, el pantalón de cuero negro a la cintura y accesorios muy simples.

Entre estos elementos extras solo estaba una cadena de eslabones finos en tono dorado, un par de brazaletes y unos elegantes lentes con colore marrones.

Ángela complementó el look con un peinado completamente recogido con división en el medio, lo cual dio una apariencia mucho más sofisticada.

La publicación tuvo más de 580 mil likes y superó los 2.500 comentarios en Instagram.

“Diosa”, “Divina”, “Qué bonita”, “Eres hermosa”, fueron algunos de los halagos que los fanáticos dejaron en la publicación.

El arriesgado estilo de Ángela Aguilar

Ángela ha desarrollado un auténtico gusto por la moda durante su crecimiento como artista y es que a la joven le encanta experimentar con combinaciones y looks poco usuales, pero que al final siempre resultan acertados.

Esto lo ha demostrado con diversas propuestas que ha compartido en sus redes sociales entre las que destacan el uso de botas rockeras, pantalones bota anchas con corsé, boyfriend jeans con playera, así como radicales cambios en el color de su cabello.

La artista ha lucido su melena en tono verde, blanco, morado, rosado y celeste, un riesgo que pocas chicas de su edad toman en nombre de la moda.

Además de los atuendos vanguardistas, Ángela es una fiel amante de las expresiones mexicanas y en su gusto por la moda, esta característica nunca queda de lado, pues ha llevado los atuendos tradicionales más hermosos.

Así es como la hemos vistos con los vestidos mexicanos más extravagantes y hermosos, pero también con sutiles prendas que hacen guiños a la tradición.

El crecimiento musical de Ángela ha cautivado a los fanáticos

Además de demostrar que es casi una mujer, Ángela también ha demostrado que ya es una artista consolidada y esto la ha hecho interpretar temas con importantes colaboraciones.

Una de las más destacadas recientemente fue con el cantante Christian Nodal, con quien cantó el tema Dime cómo quieres”, que resultó un gran cambio en cuanto a los temas musicales que la joven ha interpretado.

Si bien Ángela ha interpretado temas de amor y desamor, no había tenido un dúo como este, de tal manera que Nodal debió solicitar el permiso de su padre Pepe Aguilar.

Durante una entrevista para el programa “Hoy”, el cantante reveló cómo fue que logró realizar el dúo que se ha llevado los aplausos de los fanáticos.

“Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque toda la gira me trataron súper bien y me encantó la idea, me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”, detalló.

La artista se desenvolvió de forma profesional con este dueto y demostró que está lista para los más complejos retos de la música.

