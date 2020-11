Ángela Aguilar deslumbra al lucir un vestido rojo con accesorios étnicos y demuestra que su estilo es único

Ángela Aguilar cada vez tiene más éxito en su carrera musical. La joven de 17 años, poco a poco, está dejando la imagen de niña y se está enfrentado a retos musicales mucho más retadores.

Esto no solo está siendo notable en sus recientes lanzamientos musicales, sino en la forma como se está proyectando en redes sociales con estilo más adulto, pero siempre manteniendo la esencia que tanto la caracteriza.

Desde muy pequeña, Ángela ha creado un estilo femenino, que se ha transformado acorde a su edad, pero que siempre ha mantenido elementos de la cultura mexicana.

En unas recientes publicaciones que realizó en Instagram, la cantante demostró cómo se ha transformado su estilo para esta nueva etapa, pues llevó un hermoso vestido rojo con accesorios de estilo étnico.

El rojo no era un color demasiado frecuente en los looks de la cantante, sin embargo, últimamente, la podemos ver con atuendos con este tono que se caracteriza por ser mucho más arriesgado.

Ángela Aguilar con vestido rojo - Agencias @angela_aguilar_

Sin embargo, podemos ver que, con este outfit, no deja atrás su tradicional manera de vestir, pues realizó un impresionante contraste al combinar la pieza principal con varios collares en tonos grises, negros y blancos.

La publicación la realizó tan solo un día antes del lanzamiento de su nueva colaboración con Christian Nodal “Dime cómo quieres”, un tema que resultó un gran cambio en cuanto a los temas musicales que la joven ha interpretado.

Si bien Ángela ha interpretado temas de amor y desamor, no había tenido un dúo como este, de tal manera que Nodal debió solicitar el permiso de su padre Pepe Aguilar.

Así fue como Christian Nodal logró cantar junto a Ángela Aguilar

Durante una entrevista para el programa “Hoy”, el cantante reveló cómo fue que logró realizar el dúo que se ha llevado los aplausos de los fanáticos.

“Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque toda la gira me trataron super bien y me encantó la idea, me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”, detalló.

Según las declaraciones del artista, el padre de la cantante reaccionó de forma muy positiva con el tema, sin embargo, ambos trabajaron en arreglos musicales.

Christian Nodal y Ángela Aguilar - Instagram

“Me dijo que estaba muy bonita. Cuando le mandé la canción le gustó, le gustó mucho y luego me dijo ‘bueno pero hay que ver los arreglos musicales’. Y ya me puse a hacer la música, producir eso y cuando la terminé le mandé la idea”, explicó.

Para Ángela, el proceso de grabación fue muy divertido y admitió que hubo situaciones en las que no pudo contener la risa.

“Básicamente le mandó la canción y en esa canción pues yo obviamente no estaba ahí para grabarla; yo nunca la había escuchado, y Christian no tenía voz femenina para grabar mi parte. Así que entonces, él cantaba como hombre bien, así ‘Todo empezó cuando te vi pasar’, y de repente nada más lo hacía así altísimo, altísimo, altísimo. Lo raro era que no me podía concentrar", reveló la artista en “Hoy”.

Atuendo rojo para el video musical

Ángela Aguilar en el video musical. - Instagram @angela_aguilar_

Parece que el rojo es el color actual de Ángela Aguilar, pues la joven también llevó este tono para el video musical junto a Nodal.

En este caso, se trató de un atuendo tradicional mexicano con hombros descubiertos, volados y detalles en blanco.

La artista complementó el look con un maquillaje sencillo y labios rojos, además de accesorios muy discretos.

En el clip se puede ver como ambos artistas interpretan la historia de un chico enamorado que le confiesa sus sentimientos a la chica, sin embargo, ella lo rechaza.

