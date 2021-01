Kate del Castillo grabará cinta sobre la trata de mujeres en México

La violencia y la trata de personas es un gran problema que azota a México. La actriz Kate del Castillo no es ajena a esta situación y ha decidido grabar una película sobre este drama.

La hija del también actor Eric del Castillo anunció que llevará al cine tres libros de la periodista mexicana Lydia Cacho, quien también es conferencista y activista de los derechos humanos.

El libro “Esclavas del poder” será el primero con el que Kate quiere dar voz a todas las víctimas de las mafias tratantes de mujeres en México.

La película que grabará Kate del Castillo está basada en la investigación periodística. Esta parte de testimonios de mujeres y niñas sobrevivientes a su venta en las redes mundiales de la trata de personas, donde se involucra a Estados Unidos, Europa y Asia. Así lo reseñó la actriz a los medios nacionales.

"Es muy duro e intenso, hay que hacerlo bien y hacerle justicia al libro de Lydia. Es un tema que debe tratarse y bien", dijo Kate del Castillo sobre su proyecto.

Kate del Castillo quiere que su trabajo contribuya a acabar con este drama social. La trata de personas en México es un crimen que va en aumento. ¿Por qué?

Alma Tucker, coordinadora de la Red Binacional de Corazones A.C. informó a CNN que la situación es un negocio incluso más lucrativo que las drogas.

“A diferencia de una droga, que la vendes una vez, a un ser humano lo puedes vender 15 o 20 veces en un día. Es un crimen muy lucrativo y necesitamos levantar la voz, hablar más de este tema porque es algo que no se oye, que no se menciona, que no es de agenda política; sin embargo, es algo a lo que sí deberíamos darle la importancia que merece”, aseguró.