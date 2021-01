No solo fueron los títulos: lujos y privilegios que Meghan y Harry perdieron al irse de la realeza

Hace ya más de un año, el 8 de enero de 2020, la realeza británica tuvo una noticia inesperado y que sorprendió al mundo entero. El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle anunciaron su decisión de separarse de la vida real. Renunciaron a sus títulos para ser económicamente independientes.

“Después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos optado por hacer una transición este año para comenzar a forjar un nuevo papel progresivo dentro de esta institución. Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros ‘senior’ de la Familia Real y trabajar para ser financieramente independientes", escribieron los llamados duques de Sussex.

La decisión no debió haber sido fácil. Osar a decirle a la corona que no quiere ya formar parte de ella es una actitud que puede verse como rebelde y atrevida. Difícil de llevar a cabo por un nieto de la reina Isabel, pero la monarca no tuvo otro remedio que aceptar.

Las consecuencias de la separación de Meghan y Harry

Luego del anuncio, Meghan y Harry hicieron formal su renuncia a la familia real desde el 31 de marzo de 2020. Con ello emprendieron una nueva vida junto a su hijo Archie. Pero, ¿sólo perdieron los títulos reales?

No, la respuesta es no, los el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle perdieron una serie de privilegios y lujos tras renunciar a seguir formando parte de la realeza británica.

Ambos lograron ser financieramente independientes, pero tuvieron que dejar en el Palacio las joyas reales.

Al ser miembro de la realeza británica, la joyería forma un papel importante. Las mujeres lucen tiaras, anillos y otra serie de piezas de alto nivel. Estas forman parte de la monarquía y que ya Meghan no podrá usar.

Luego de separarse de la familia real, Meghan Markle ya no tenía derecho a usar las joyas oficiales que la reina Isabel presta a algunos miembros.

¡Adiós seguridad!

Aunque Harry y Meghan salieron de la realeza,su vida sigue siendo de interés público. El príncipe continúa siendo nieto de la reina Isabel e hijo de la muy querida y fallecida princesa Diana. Los paparazzi los siguen persiguiendo. Sin embargo, ya no cuentan con la seguridad privada que les ofrecía la monarquía.

La decisión también creo una fisura entre Harry y su hermano mayor, William, quien le ha llegado a pedir que por su seguridad debe regresar a la familia real.

Incluso, Donald Trump publicó en su cuenta Twitter que el gobierno de Estados Unidos no les brindaría ese apoyo, pues ellos debían pagar personalmente por su seguridad.

"Soy un gran amigo y admirador de la reina y el Reino Unido. Se informó que Harry y Meghan, quienes dejaron el Reino, residirían permanentemente en Canadá. Ahora se fueron de Canadá a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos no pagará por su seguridad. ¡Deben pagar!”, escribió.

Lo que sí adquirieron

La renovación de Frogmore Cottage, la residencia oficial de Meghan y Harry, no fue nada económica. De acuerdo a lo que informó el Palacio de Buckingham el costo alcanzó 60 millones de pesos.

Esta cantidad, tuvo que ser pagada con los impuestos de los ciudadanos británicos, por lo que cuando los duques de Sussex se separaron de la corona, debieron saldar esa deuda.

Al terminar de cancelar la deuda que tenían para ser libres e independientes, la pareja finalmente se mudó a California y adquirieron una casa con su propio dinero.

No solo fueron los títulos reales, la renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle a la corona les hizo perder privilegios con los que muchos desearían contar.

