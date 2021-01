La noble acción con la que el príncipe William rindió homenaje a Lady Di

La realeza británica ha sido duramente criticada por sus actos y eventos de fin de año en medio de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, entre tantas actividades criticadas, hubo una del príncipe Wlliam que cautivó a todo Reino Unido.

No debemos olvidar que durante los últimos meses los casos de coronavirus se han incrementado en Gran Bretaña. Además, en estos momentos la población vive un horrible momento con la llegada de una nueva cepa de Covid-19. El país se encuentra completamente confinado.

El luto que embarga al país ha hecho que consideren que la realeza es ajena a la realidad y no les importa realmente lo que sufre el pueblo. El príncipe William dio un ejemplo de su interés por los más necesitados rindiéndole un hermoso tributo a su madre.

El príncipe William demostró que Diana de Gales sigue muy presente en su corazón. El legado sentimental que le dejó su madre no ha podido ser opacado por ninguna circunstancia.

El primogénito de la princesa Diana ha querido seguir sus pasos realizando una labor de voluntariado y de forma secreta, como en muchas ocasiones solía hacerlo Lady Di.

Because we thought you might need a good news story!

If we've learnt anything from previous lockdowns, it's the willingness and determination of so many to do what they can to help. We would like to thank staff and volunteers for their work at this time. https://t.co/9VAhL9lWAP

— The Passage Charity (@PassageCharity) January 5, 2021