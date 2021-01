La difícil decisión que Kate Middleton deberá tomar cuando William se convierta en príncipe

Kate Middleton se ha ganado el corazón de Reino Unido. Desde que se casó con el príncipe William ha sabido adaptarse muy bien a los compromisos y exigencias reales. Pero la duquesa de Cambridge ya está considerando en una difícil decisión que deberá tomar.

Para nadie es un secreto que Kate es la yerna favorita de la reina Isabel. Se ha encontrado a la altura de las circunstancias. Cumple con los protocolos y las actividades que toda una dama real debe tener.

La corona británica no tiene dudas en que William no pudo haber escogido una mejor compañera de vida. Sin embargo, a Kate Middleton se le presentará una situación en la que deberá tomar en cuenta la receptividad del público y el impacto que pueda tener en la realeza.

Kate Middleton ha sabido ganarse el cariño del pueblo británico. - Agencias

La decisión que atormenta a Kate Middleton

Los títulos reales pueden cambiar de un día para otro. Cuando William sea nombrado, príncipe de Gales, Kate Middleton deberá tomar una decisión sobre lo cómo ella quiera ser llamada de ahí en adelante. No será fácil y es algo que ya está considerando.

La reina Isabel ha dejado que sea Kate quien elija su título. Este debería ser “Princesa de Gales”. No obstante, este también es el que aún ostenta Lady Di, aunque han pasado más de dos décadas de su muerte.

Kate Middleton deberá enfrentarse a la fuerza del título de Lady Di. - Agencias

Se trata de un título que va más allá de las reglas morales. El pueblo británico aún tiene muy aferrado a su corazón a la princesa Diana y esto parece ser para siempre. Por respecto, la propia Camila Parker no quiso recibir ese estatus ¿Pero lo hará Kate Middleton?

Entre la osadía y el derecho

De acuerdo con Llyod Webber, corresponsal de People New, Camila no quiso ostentar dicho título debido a que pertenecía a la madre del Príncipe Harry. Aseguran que ella no era bien vista por el pueblo debido al amorío que tuvo con el príncipe Carlos durante sus respectivos matrimonios. Consideraron que no se sentía merecedora de este nombre.

“Por Diana, ella optó por ser la duquesa de Cornualles. Los recuerdos del divorcio [de Carlos] y la trágica muerte de la princesa Diana hicieron que el público no estuviera receptivo a la idea de que [Camila] se convirtiera en reina en ese momento”, indicó Emily Nash, corresponsal de Hello!.

Pero, la historia de Kate Middleton es diferente. El amor entre ella y el príncipe William ha pasado las más duras pruebas de fuego desde su noviazgo. Tiene un carisma con el que ha logrado ganarse el cariño de la gente.

Kate Middleton y el príncipe Willian se casaron por amor y con el apoyo de la comunidad británica, algo que no ocurrió con el Carlos y Camila. - Agencias

No obstante imaginar el nombre “Princesa de Gales”, sin pensar en Diana Spencer, resulta algo imposible. Kate se pregunta si será una buena decisión o si el pueblo rechazará a otra que no sea Lady Di. Podría verse como una osadía, aunque justamente es lo que le corresponde.

Próxima reina consorte

La reina Isabel ya tiene 94 años y más de 60 dirigiendo la corona. Muchos han pensado que podría declinar y terminar los años que le quedan en tranquilidad y sin los compromisos que implican liderar la monarquía.

En caso de que esto ocurra o la reina fallezca, el Carlos pasaría a ser rey y William ostentaría el título de príncipe de Gales. Kate Middleton deberá tomar la decisión de cómo querrá ser reconocida.

Kate está destinada a convertirse en la reina consorte. - Agencias

Los expertos aseguran que Isabel la considera su nieta favorita y la que en un futuro asumirá el cargo de reina consorte. De hecho, ha delegado compromisos sobre ella que demuestran su plena confianza. Pero mientras tanto la duquesa de Cambridge se pregunta si podrá ser ella la próxima “Príncesa de Gales” ¿Qué decidirá?

