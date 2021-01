Aseguran que Kenita Larraín habría acertado con una de sus predicciones más impactantes

Este lunes María Eugenia Larraín se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que la Nasa realizara un anuncio sobre actividad espacial, algo que la numeróloga habría anticipado tiempo atrás.

La Nasa comunicó que es la primera vez que se detecta una señal de radio proveniente de Ganímedes, una de las lunas de que orbitan alrededor de Júpiter.

Por esta razón, los usuarios en Twitter no tardaron en recordar las predicciones realizadas por Kenita Larraín en Sigamos de Largo en el mes de septiembre.

En esa oportunidad Francisca García-Huidobro le consultó sobre si el planeta viviría algún fenómeno natural este 2021, a lo que Larraín respondió: "Esta es mi opinión: así como ha habido cada vez más avistamientos y todo eso, vamos a despertar y parte de ese despertar es darnos cuenta de que nosotros no vivimos solos en este universo".

La ancestróloga aseguró que este tipo de noticias serían más recurrentes. "Vamos a ser visitados por seres de otros lugares. Esas visitas van a ser cada vez más comunes y evidentes, porque los altos gobiernos de Estados Unidos y Rusia ya saben eso. No sé si me puse muy Salfate, pero efectivamente no somos la única vida en este planeta, galaxia o universo, entonces esto se va a evidenciar", agregó.

No es un contacto alienígena

Sin embargo, las interpretaciones realizadas por los usuarios acerca del anuncio de la NASA, no son acertadas. Desde la agencia salieron a desmentir que se tratara de un posible contacto con vida extraterrestre.

Uno de los embajadores de la NASA en Utah, Patrick Wiggins, declaró a FOX 8 que la emisión de radio detectada corresponde a "una función natural", y fue provocada por eletrones que "oscilan a una velocidad menor de la que giran, lo que hace que amplifiquen las ondas de radio muy rápidamente".

