Jordi Castell publica "poema" que Iván Zamorano le escribió a Kenita Larraín

A casi 17 años del escándalo que protagonizó Iván Zamorano y Kenita Larraín, luego de que esta cancelara su boda a último minuto, el fotógrafo Jordi Castell mostró en sus stories de Instagram el parte de matrimonio de ambos.

En el documento se puede leer una romántica dedicatoria que el futbolista dedicó a su pareja, en ese entonces.

"Para mi futura esposa María Eugenia…No existe en este mundo algo más hermoso que estar contigo, sentir latir tu corazón junto a mi mejilla, besar tus hermosos labios, llena mi alma… Te amo mi amor, te amo tanto, que cuando estás ausente, no encuentro solución para mi respiración…Gracias amor por compartir conmigo el resto de nuestras vidas, Iván", se lee en el texto.

Parte de matrimonio de Kenita Larraín e Iván Zamorano

Cabe recordar que Iván y María Eugenia cancelaron su matrimonio en 2004, dos días antes de su realización, la cual se efectuaría en el Palacio Cousiño y contaría con la presencia de más de 450 asistentes.

"Fui consecuente conmigo"

En agosto pasado, la ahora numeróloga Kenita Larraín, se refirió a la polémica separación con el futbolista. Invitada al programa FRANcamente, conducido por Francisca García-Huidobro, la ex modelo habló sobre el fallido matrimonio y los coletazos que le trajo la decisión de cancelar el enlace.

"Había como una crueldad en farandulandia en el sentido de que muchas veces se daban muchas versiones sobre algo, y muchas de esas versiones te hacían daño. Entonces creo que había a veces falta de responsabilidad. Y claro, era como la moda del momento. Todos querían saber de la vida de las otras personas, el último escándalo y todo. Pero efectivamente siento que había como lo típico de cargarle un poco la mano a las mujeres más que a los hombres. Y a mí me alegra porque hoy las mujeres estamos mucho más empoderadas".

En este contexto, habló sobre su decisión de no contraer matrimonio y aseguró que "cuando decidí no casarme fui consecuente conmigo, en ese momento. Entonces dijeran lo que dijeran, y pusieron pero 800 mil versiones distintas, donde claro, algunas estaban cargadas para un lado, otras para el otro, pero igual dolían. Y en ese sentido, lo que a mí me dio la fortaleza en ese minuto, fue estar consciente de que yo estaba tomando la decisión desde el corazón y no por hacerle caso a un tercero. Porque había sido consecuente conmigo".

"Y lo dije en un momento en Vértigo, porque en ese momento trabajaba en Vértigo: 'hoy prefiero terminar con un noviazgo que después terminar con un matrimonio con hijos y que va a ser mucho más doloroso'. Porque cuando uno se da cuenta que la cosa ya no va, porque antes estuviste entusiasmada, pensaste que era la persona para poder ser feliz… Bueno, si a todos nos ha pasado alguna vez, solo que no te diste cuenta. Es como '¿sigo adelante con la fiesta, con los invitados?', agregó, indicando que algunas personas se le han acercado para comentarle que, a diferencia de ella, no tuvieron el valor de reconocer que no querían casarse.

