Las críticas a la nueva versión de "Matilda" demuestra que tenemos muchos prejuicios

Lashana Lynch será parte de la versión de Netflix de "Matilda" y ya está dando mucho de qué hablar. Aunque ésta será una versión musical, la historia estará basada en el libro de Roald Dahl tal y como la conocemos, la elección de la actriz británica ha desatado una división de opiniones por su color de piel.

Y es que Lynch matilda Matthew Warchus, quien también dirigió el musical teatral Matilda the musical, de 2010, regresará para dirigir la película. El dramaturgo original Dennis Kelly adaptará el guión, que presenta música y letras originales de Tim Minchin.

La actriz ya ha sido blanco de críticas porque será parte del nuevo James Bond en "No Time to Die", en donde interpretará a Nomi, la nueva 007, para Bond de Daniel Craig. La película de acción, que se retrasó desde su fecha de estreno original de abril de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, debutará ahora el 2 de abril de 2021.

Lynch también actuó junto a Brie Larson en "Captain Marvel" de 2019, interpretando a su compañera piloto de combate Maria Rambeau. Aunque la película dirigida por Nia DaCosta "Captain Marvel 2" está programada para el 11 de noviembre de 2022, no está claro si Lynch volverá a interpretar su papel, aunque la secuela contará con la versión adulta de la hija de María, Monica (interpretada por Teyonah Parris).

Es cierto que cuando se anuncia una nueva versión de un clásico, se espera que se consigan personas cuyos rasgos físicos se asemejen a los personajes que tanto amamos y aunque en algún tiempo esto se hacía tal cual, los movimientos sociales de la actualidad exigen que haya mayor representación e inclusión en las historias.

Por más que queramos ver a nuestros personajes tal cual los conocimos, es momento de aprender a adaptarnos y a dejar de juzgar. Al final del día, se trata de adaptaciones que de una u otra forma presentan una nueva propuesta sobre los personajes y la historia.

Con el paso de los años, los directores y escritores han tenido que aprender a adaptar las historias según las exigencias de su público.

Comentarios como "Lo siento pero para mi solo habrá una Miss Honey y una Matilda", "La señorita Miel no era negra, era blanca". "Nada que ver esta Miss Honey con la original". "Ahora todo tiene que ser "políticamente correcto" para las generaciones de cristal", fueron algunos de los comentarios que los fans plasmaron en redes.

No tiene nada de malo decir que preferimos la versión con la que crecimos que la nueva pero no debemos enfocarnos en atacar a una actriz sólo porque "no va con el perfil". Es momento de entender que las producciones de hoy no son para nosotros, sino para las nuevas generaciones.

