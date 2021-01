Frases de "Soul" que nos recuerdan que se han convertido en una motivación para este 2021

El 2020 fue un año complicado para todos en todos los sentidos pero Disney Pixar nos dio una razón para volver a ser fuertes. Se trata de "Soul", una cinta que sin duda te mantendrá con las emociones a flor de piel, especialmente con el inicio del nuevo año.

El gigante de la animación siempre sabe cómo llegarnos al alma de la forma más bella, desde valorar nuestras tradiciones y seres queridos como en Coco, hasta ayudarnos a entender esas emociones que nos hacen tan únicos como en Inside Out. Es así como Soul se convierte en un recordatorio lo corta que es la vida y cómo debemos aprovechar cada instante.

La historia se centra en Joe Gardner un maestro de orquesta de secundaria que siempre ha soñado con ser un jazzista profesional. Aunque este siempre se muestra entusiasta, se siente atrapado en la rutina y en las expectativas de su madre.

¿Te parece familiar? Quizá alguna vez te has sentido atrapada en esa rutina, cuestionando tu verdadero propósito en el mundo, siempre esperando a que algo extraordinario suceda.

La historia sigue con un giro para Joe, cuando le ofrecen la oportunidad de su vida de tocar en el mejor club de jazz de la ciudad de Nueva York. Su madre, intenta convencerlo de encontrar un trabajo que le de estabilidad, lo que significaría abandonar sus sueños. Un mal paso (literalmente) lo lleva a The Great Before, un lugar donde las nuevas almas obtienen sus personalidades, peculiaridades e intereses antes de ir a la Tierra. El viaje de Joe comienza cuando conoce a 22, un alma que por muchos siglos se ha negado a vivir.

Sin saberlo, Soul se estaba preparando para estrenarse en el momento perfecto, cuando muchos de nosotros nos encontramos perdidos o frustrados ante una crisis que nadie esperaba. ¿Estamos siendo enviados a la Tierra con un propósito? ¿Queremos lograr algo en nuestra vida? ¿Tenemos un propósito en la vida? ¿O tenemos que inventarlo nosotros mismos?

El viaje de Joe es un despertar, una reafirmación de que todos tenemos un propósito y que estamos en este mundo por algo. Nuestra existencia es importante para alguien y todas y cada una de nuestras acciones valen.

Aquí te dejamos las frases que nos recuerdan que se han convertido en una motivación para este 2021

“Dicen que naces para hacer algo, pero ¿Cómo saber qué es ese algo? ¿Qué pasa si eliges el algo incorrecto? ¿O el de otra persona? Quedas atrapado”.

Los planes cambian, pero las cosas aún pueden resultar. No se trata de renunciar pero uno siempre se puede adaptar y tener una gran vida. Cuando los planes cambian, es normal tener miedo pero podemos descubrir nuevos talentos y ambiciones en este nuevo camino.

“La verdad es que siempre pensé que había algo malo conmigo. Ya sabes, tal vez no soy lo suficientemente buena para vivir. Pero luego tú me mostraste los propósitos, la pasión. Tal vez observar el cielo pueda ser mi chispa, o caminar, soy buena en eso de caminar”.

A veces es imposible cuestionarnos la razón de nuestra existencia. Las redes sociales hacen que nos concentremos en ver lo que otros están haciendo que creemos que nosotros no estamos haciendo nada especial. Cada uno de nosotros tiene sus propios talentos y habilidades únicos que podemos descubrir en esta vida. Pero esa no es nuestra razón para VIVIR. Nuestro propósito es vivir a nuestra manera, disfrutar lo que tenemos, luchar por lo que queremos pero a fin de cuentas VIVIR pensando que estamos haciendo lo mejor posible siempre.

“La vida está llena de posibilidades, tú solo tienes que saber adónde mirar. No te pierdas las alegrías de la vida”.

Disfruta las cosas pequeñas. La lección más obvia de esta película es reducir la velocidad y disfrutar de lo que nos rodea. Vivimos tan aprisa que nos olvidamos de los detalles. Aprende a disfrutar cada bocado de pizza o de observar esa hoja que cae del árbol. Aunque sea un instante, vale la pena.

“Escuché esta historia sobre un pez. Él se topa con un pez más viejo y le dice: amigo estoy buscando esa cosa a la que llaman océano. ¿El océano? Le responde el anciano. Estás en él ahora mismo. Y el pez joven respondió ¿Esto?, esto es agua. Lo que yo quiero es el océano”.

A veces conseguimos algo que anhelamos y nos queda una sensación de "¿y ahora qué?. Quizá nos creamos tantas expectativas basadas en lo que otros dicen sobre triunfar que no nos damos cuenta de que el éxito se forma de pequeños pasos. No vemos la grandeza que nos rodea porque estamos tan absortos en intentar llegar a un destino. Tenemos que aprender a apreciar el viaje.

