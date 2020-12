Por esto es que "Soul" es la cinta que todos necesitamos en estos momentos difíciles

El 2020 ha sido un año complicado para todos en todos los sentidos pero Disney Pixar ha traído una chispa de alegría para la temporada navideña. Se trata de "Soul", una cinta que sin duda te mantendrá con las emociones a flor de piel.

Y es que Pixar sabe cómo llegarnos al alma de la forma más bella, especialmente en tiempos tan difíciles como ahora. Es así como Soul se convierte en un recordatorio sobre lo corta que es la vida y cómo debemos aprovechar cada instante

La historia se centra en Joe Gardner (con la voz de Jamie Foxx), maestro de una orquesta de secundaria que siempre ha soñado con ser músico de jazz y se siente atrapado en una rutina mientras espera que comience su "vida real".

¿Te parece familia? Quizá alguna vez te has sentido atrapada en esa rutina, cuestionando tu verdadero propósito en el mundo, siempre esperando a que algo extraordinario suceda.

La historia sigue con un giro para Joe, cuando le ofrecen la oportunidad de su vida de tocar en el mejor club de jazz de la ciudad de Nueva York. Su madre, intenta convencerlo de encontrar un trabajo que le de estabilidad, lo que significaría abandonar sus sueños. Joe comienza a dudar de qué debe hacer cuando un mal paso lo lleva a The Great Before, un lugar donde las nuevas almas obtienen sus personalidades, peculiaridades e intereses antes de ir a la Tierra.

Soul se estaba preparando, sin saberlo, para estrenarse en el momento perfecto. Y es que definitivamente todos hemos tenido un año demasiado turbio y ha sido inevitable preguntarnos qué hace que la vida valga la pena.

¿Estamos siendo enviados a la Tierra con un propósito? ¿Queremos lograr algo en nuestra vida? ¿Tenemos un propósito en la vida? ¿O tenemos que inventarlo nosotros mismos?

Lo hemos visto con Coco, Intensamente, Ratatouille e incluso con The Incredibles en donde el héroe se siente perdido, sin un propósito y que inicia un viaje para reencontrarse. Soul afirma que las grandes pasiones que te impulsan son parte de la vida, claro, pero también esas pequeñas alegrías que muchas veces ignoramos. Deja de esperar y simplemente comienza a vivir.

Soul no solo presenta una gran dosis de música jazz compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross, sino que también se sumerge profundamente en temas de vida, muerte y mortalidad. Se trata de una película profunda, una que parece más hecho para adultos, pero que los niños sin duda disfrutarán. A la par de la historia y todas las cuestiones filosóficas que incluyen, vale la pena mencionar que la cinta cuenta con una animación extraordinaria así como un soundtrack que promete envolverte por completo en el ambiente. No podía haber mejor momento para una cinta como ésta.

Éstas fueron algunas de las reacciones de quienes ya la han visto así que si quieres ser parte de la tendencia, no puedes dejar de ver la película a través de la plataforma Disney Plus.

Pixar y Disney lo volvieron a hacer, Soul es una maravilla. Las ganas de vivir y disfrutar de la vida que te deja son increíbles Vas a llenarte de buena vibra toda la peli. No dejen de verla ❤ #SoulMovie pic.twitter.com/NPQF1GUX6D

Chicos acabo de ver #Soul y la amé. Es graciosa, emocionante e inspiradora, se siente muy Pixar y eso me gustó mucho. Mírenla que vale la pena❤️ pic.twitter.com/J8elH9k4a7

Me encantó #SoulMovie, aborda tantas cosas de como me siento que imposible no emocionarse. #Pixar eres grandioso, siempre. pic.twitter.com/8lzRu7HtpX

— Spoilerman (@SoySpoilerman) December 26, 2020