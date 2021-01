Adamari Lopez en mini vestido de cuero da clases de elegancia para mujeres de 40

Adamari Lopez despidió el 2020 con el mejor estilo como siempre, y nos dio clases de moda y elegancia para este nuevo año.

La conductora presumió un gran look en el programa 'Un Nuevo Día' con el que dio lecciones de elegancia y sensualidad para mujeres de 40 años o más.

La puertorriqueña derrochó estilo luciendo un mini vestido de cuero marrón, con mangas largas y amarrado a la cintura, que permite estilizar la figura y hacerte lucir sexy sin rayar en lo vulgar.

Para complementar su look llevó unos tacones también en marrón muy originales y con mucho estilo que la hicieron lucir chic y hermosa.

"Que bella Adamari", "me encanta su estilo fresco", "nos inspira con su estilo", "amé ese vestido de cuero", "que hermosa chaparrita estás divina", "eres una reina me encantas", "me gusta mucho su estilo", "eres hermosa y tus looks wow", y "que vestido tan bello", fueron algunas de las reacciones en redes.

Para recibir el Nuevo Año la celebridad lució elegante y sofisticada con pantalón negro y suéter en el mismo tono, llevando el cabello suelto y liso.

Complementó este outfit espectacular con unos tacones coloridos y originales en blanco y rojo, derrochando estilo y glamour.

Looks elegantes de Adamari Lopez ideal para mujeres de 40 años o más este 2021

Enterizo negro escotado

Adamari llevó un enterizo negro con el que lució más estilizada y elegante que nunca en unas hermosas fotos navideñas en familia, donde posó junto a su pareja Toni Costa, y su hija Alaia frente al árbol de Navidad.

La celebridad llevó un modelo strapless, con mangas que caía en los brazos, y un diminuto escote en V que la hizo lucir sexy sin perder la clase y elegacia.

Para completar este espectacular look, que todas podemos copiar, la puetorriqueña llevó unos stilettos también negros y el cabello lo llevó suelto, con un maquillaje sencillo y sutil que la hizo lucir perfecta.

Vestido blanco de lunares

La conductora lució elegante y deslumbró con un vestido corto blanco con lunares negros, y de mangas cortas.

Complementó el look con stilettos negros y su cabello lo llevó suelto, con un maquillaje perfecto y labial rojo que resaltaba.

Mini short y blusa de mangas abullonadas

La también actriz dio clases de elegancia y estilo luciendo un mini short negro, con el que presumió sus tonificadas piernas, y lo combinó con una blusa de mangas abullonadas blanca.

Para este outfit llevó unos stilettos negros y el cabello lo lució con unas ondas suaves.

Vestido blazer

Los vestido blazer están de moda y Adamari lo llevó de la mejor manera en tono fucsia con un top blanco con el que lució hermosa y sofisticada.

Lo combinó con unos stilettos en tono nude y el cabello suelto y liso, sin duda un look que cualquier mujer puede llevar para lucir elegante.

Vestido de seda

No hay nada más elegante que la seda, por eso, la celebridad llevó un hermoso vestido de seda manga larga azul, con ligero escote en V y arruchado en la cintura.

Llevó unos botines beige con los que complementó el look y su melena la llevó con unas suaves ondas en las puntas, con un maquillaje sencillo y labial nude.

Pantalón con suéter y botines

Porque no todo es vestidos, la celebridad también ha mostrado su gran estilo al llevar un pantalón ajustado negro elegante que combinó con un suéter rojo y bufanda blanca.

El look lo complementó con unos botines negros y el cabello lo llevó recogido.

