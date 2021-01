Los fanáticos de la romántica serie 'Bridgerton' de Netflix no paran de recomendar a 'Sanditon' de PBS

Los seguidores de Bridgerton se han encargado de unir sus voces para recomendar a Sanditon. Esta es otra historia romántica de la era de la Regencia. La primera está arrasando en sintonía y los telespectadores aseguran que con la segunda se puede encontrar mucho más.

Debemos saber que Regencia se conoce al periodo que se comprende entre 1811 y 1820. En ese entonces Jorge IV reemplazó en el trono a su padre, el rey Jorge III. Esta es la misma etapa en la que se desarrolla la serie basada en las novelas de Jane Austen.

En Bridgerton, sigue la historia de la joven Charlotte Heywood, una chica de Sussex. Ella llega para quedarse en la prometedora ciudad costera de Sanditon. Pero el romance se hace presente. La protagonista termina en una especie de triángulo amoroso después de conocer a la Hermanos Parker.

Más de Bridgerton en Sanditon

Bridgerton se transmitió por primera vez en Inglaterra en 2019, pero no fue sino hasta enero de 2020 que llegó a las pantallas de Estados Unidos. Ahora, sus fanáticos se han unido para recomendarle al público Sanditon.

Theo James is so perfect in Sanditon I could cry. — Kasey ✨ (@kasedm) December 29, 2020

La historia que ha atrapado a una gran cantidad de telespectadores, ha hecho que una segunda temporada sea se hiciera posible.

Se trata de una producción que combina elementos de los diferentes libros. La nueva serie de Netflix, y la primera para la plataforma con guión original de Shondalan, la productora de Shonda Rhimes (Grey’s anatomy) se inspira en las novelas de Julia Quinn centradas en los hermanos Bridgerton y sus avatares amorosos en la Inglaterra de inicios del siglo XIX .

theo james in #sanditon. that’s all thank you goodnight pic.twitter.com/9LWPh02MFj — whore for theo james (@whoistheojames) December 30, 2020

Sanditon, sin embargo, es una historia muy diferente. Está basada en la última novela de Jane Austen, sin terminar. Andrew Davies adaptó la serie de los capítulos que Austen no culminó y debió continuar con las historias de los personajes por su cuenta.

Davies esperaba que la historia pudiera seguir incluso más allá de los ocho episodios originales: hablar con Radio Times sobre una posible segunda temporada.

Falta de oportunidades

"No hemos tenido muchas oportunidades de hablar de ello todavía, pero sí, tengo algunas ideas", dijo Andrew Davies.

"Y, de hecho, la forma en que terminamos la primera temporada, espero que lleguemos a un punto en el que la audiencia dice: '¡No puedes dejarlo así!". Bueno, ciertamente dieron en el blanco, a juzgar por las reacciones de estos fans.

I'm told I need to watch #Sanditon now that I have to wait on season 2 of #Bridgerton — Patrice Spence (@Spencefiles) December 29, 2020

Craving something better than Bridgerton, I just started a Masterpiece free trial to binge #Sanditon. — Danielle Hohmeier (she/her) (@daniellesmyname) December 29, 2020

Lamentablemente, el programa fue oficialmente cancelado por su canal de origen británico, ITV, antes de que fuera emitido en los Estados Unidos.

Now that I’m all wonderfully Period Drama’ed up because of #Bridgerton ….where are we with #Sanditon? pic.twitter.com/rISiX1XYTL — K B Mallion (@misslittle) December 28, 2020

“Nos hubiera encantado que volviera, pero desafortunadamente no obtuvimos la audiencia que lo haría posible para nosotros, lo cual es desgarrador para todos los involucrados en esta maravillosa adaptación”, expresó un portavoz en 2019.

¿Se logrará impulsar la transmisión de Sanditon?

Existe la posibilidad de que aumento de los espectadores de Bridgerton le dé el impulso que necesita Sanditon para volver, ser recogido por otra cadena o continuar con una segunda temporada ¡Eso es lo que esperan estos fans!

Mientras Bridgerton transmite en Netflix, Sanditon está disponible en PBS.

“Queremos ver Sanditon, después de atraparme con Bridgerton, estoy deseosa de ver mucho más”, “Me han recomendado Sanditon, pero primero tengo que terminar Bridgerton”, “Es cruel que una serie tan romántica no continúe con su historia” y “Se trata de un drama apasionante del que queremos mucho más”, han sido algunas de las reacciones de la fanaticada en las redes sociales.

