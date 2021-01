Critican a Galilea Montijo por vacacionar en una playa mexicana durante la pandemia

El 2020 fue un año complicado para todos pero eso no evitó que muchos aprovecharan las fiestas decembrinas para darse una escapada del caos de la Ciudad. Después de haberse curado del COVID-19 en noviembre y días de trabajo duro en los foros, Galilea Montijo tomó unas vacaciones en el puerto de Acapulco para despedir el año junto a su familia y amigos.

La conductora lució un cuerpo espectacular, además de una gran sonrisa por estar acompañada de los suyos. En las imágenes se puede ver a Gali posando con su hijo, quien está cada vez más grande.

"Último atardecer con mis amores", escribió.

Muchos se sorprendieron de ver a Andrea Rodríguez y Andrea Escalona en sus fotos, ya que fue un año especialmente difícil para ellas por el fallecimiento de la productora Magda Rodríguez. Por ello, los fans halagaron a Gali por hacerlas parte de su celebración. De igual forma, Raúl Araiza estuvo presente con su familia.

" La familia que uno escoge 💞 “Feliz año” #comodebeser", escribió la conductora en la foto del recuerdo.

instagram/ Galilea Montijo

A pesar de que la imagen se llenó de buenos deseos, no faltaron aquellos que criticaron la acción de los famosos ya que la pandemia de Covid.19 sigue azotando en México.

"No bueno uds con su letanía de quédate en casa y q ejemplo ponen irresponsables". "Y la sana distancia???". "Sorprendida que no entran en consciencia que hay pandemia,increíble!. Feliz año y que nadie de los que están ahí se enferme". "Por eso estamos como estamos si todos hubiéramos aprendido que por el bien de todos no convivir con nuestras familias ya se hubiera acabado todo pero no la ignorancia de pensar que entre familia no pasa nada".

La temporada navideña y de Año Nuevo se convirtió en una situación preocupante debido a la cantidad de fiestas, reuniones y viajes no esenciales que se han llevado a cabo en todo el país. En redes sociales han circulado videos de gente abarrotando comercios, bares, restaurantes y playas pese a a la advertencia del Sector Salud que se declaró sobrepasado en este último semestre del año.

Los famosos también han causado gran indignación en redes sociales al dejarse ver en fiestas y reuniones como parte de sus festejos de fin de año.

Mientras que algunos alegan que es válido darse un respiro y celebrar, otros piden seguir en confinamiento, lejos de reuniones con personas ajenas a la casa para evitar contagios. En el caso de los famosos, ha habido mucha confusión co aquellos que ya se han contagiado de Covid-19 pues aunque aún no hay respuestas definitivas, algunos estudios afirman que generan meses de inmunidad tras superar la enfermedad.

Además de que también están quienes defienden que el turismo es importante para reactivar la economía y que por lo tanto, no puede haber bloqueos o restricciones extremas para evitar que la gente viaje.

La opinión ha estado muy dividida y con el creciente hartazgo ante las medidas de prevención y la desesperación e incredulidad de algunos, la pandemia en México está muy lejos de ser controlada.

La Secretaría de Salud dio a conocer, que este viernes 1 de enero de 2021 se registraron 11,091 nuevos contagios, así como 700 defunciones originadas por COVID-19. Hasta el momento 5 entidades se encuentran en alerta máxima por el contagio: Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guanajuato.

Es importante seguir acatando las medidas de prevención como lo es el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aseguran que usar una máscara no sólo protege a los demás sino a uno mismo.

