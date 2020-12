El vestido de flecos y top plateado con el que Anahí marcó una nueva tendencia para 2021

Anahí es una de las famosas mexicanas más admiradas, no solo por su talento artístico, sino por cómo sus fanáticos la han visto crecer desde lo profesional hasta lo personal. Recientemente se robó las miradas durante el reencuentro de RBD, lo que la ha puesto una vez más en la palestra pública.

Tras el concierto virtual que se convirtió en uno de los eventos más esperados para el cierre del año, la cantante deslumbró tal y como lo solía hacer en la época triunfal de la agrupación juvenil.

Através de sus redes sociales, la artista compartió una imagen en la que aparece con uno de los vestuarios que llevó en el concierto y que se llevó miles de aplausos.

Muy acorde a la época decembrina, el look estaba formado por una falda con flecos y un top plateado brillante.

El atuendo fue complementado con unas pantimedias de mallas y unas botas negras de tacón fino.

En la imagen puede verse cómo la artista sostiene un micrófono y posa coqueta para la cámara.

En febrero de este año, la actriz dio a luz a su segundo bebé Emiliano y los fanáticos han quedado impactados por la rapidez con la que recuperó su figura.

Sin duda, los años desde que la artista saltó a la fama han pasado, pero no muestran facturas en su apariencia, pues, después de dos hijos, se encuentra en su mejor momento.

El exitoso regreso de RBD con el que Anahí deslumbró

Luego de más de una década de su separación, la emblemática banda juvenil, RBD, se reunió este 26 de diciembre con cuatro de sus integrantes para brindar un concierto que marcó el cierre de este año.

Con un concierto de más de una hora, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermanny y Christian Chávez se convirtieron en tendencia de Internet.

Fue en noviembre de 2004 cuando la banda lanzó su primer álbum titulado Rebelde, derivado de la homóloga serie mexicana que tuvo éxito en todo el mundo.

Luego de este lanzamiento, la banda creció con otros álbumes como Nuestro amor, Celestial, Empezar desde cero y en 2009 se despiden con Para olvidarte de mí.

La agrupación logró múltiples premios y nominaciones en prestigiosas ceremonias como los Grammys Latinos, así como múltiples discos de platino y oro.

De acuerdo con Billboard, RBD vendió más de 1.5 millones de boletos recaudando más de $72.5 millones de dólares en sus giras.

Además, la agrupación recorrió más de 23 países y se presentó en 116 ciudades.

La agrupación incompleta

Aunque en esta reunión no estuvieron presentes Dulce María y Alonso Herrera, ambos enviaron emotivos mensajes para demostrar el apoyo a sus compañeros.

En el caso de la actriz, debió estar ausente ya que los preparativos iniciaron justo cuando se encontraba embarazada de su primera hija, quien nació hace pocos meses.

“En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100% porque estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia que bueno… hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir, ‘bueno, ok’”, escribió hace meses.

“A toda la generación Rebelde espero q disfruten recordando tantas historias y canciones q su amor mantiene vivas. Saben q aunque no pueda estar físicamente por la etapa q estoy viviendo mi agradecimiento está con ustedes desde el día 1 y de corazón SIEMPRE seré parte de RBD”, escribió en un tuit el pasado 26 de diciembre.

En el caso de Alonso Herrera, fue Christian Chávez quien señaló que el artista se encuentra enfocado en su carrera actoral.

"Sabemos que nunca le ha gustado la música, él está muy clavado en la parte actoral y es algo que se respeta muchísimo", señaló.

