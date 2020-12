Con estos fascinantes estrenos Netflix cierra el año 2020 y recibe al 2021

Este año no ha sido nada fácil para la humanidad. La pandemia del Covid-19 nos cambió la vida. Pero no todo ha sido malo. Netflix nos ha hecho más llevadero el confinamiento y no ha dejado de sorprendernos con estrenos cada día.

En esta semana que va del 28 de diciembre al 3 de enero el gigante de streaming cierra 2020 con nuevas producciones y abraza el nuevo año con otros importantes estrenos. Nosotros te los contamos todos para que no te pierdas ninguno.

Equinox de Netflix (30 de diciembre)

Equinox es el nombre de la nueva serie original de Netflix que llega la plataforma esta semana. La ficción muestra a Astrid, una joven que, dos décadas de presenciar la misteriosa desaparición de los estudiantes de una clase, comienza a investigar para descubrir qué pudo haber ocurrido.

Las escalofriantes aventuras de Sabrina (31 de diciembre)

Esta es la cuarta y última temporada de la serie. En esta podremos ver cómo a la joven bruja debe enfrentarse a los Arcanos. Para ello tiene que volver al Infierno porque necesita unir sus fuerzas con Sabrina Lucero del Alba.

O Brother! (31 de diciembre)

Netflix nos muestra en esta película las fantásticas actuaciones de George Clooney, John Turturro y Tim Blake Nelson. Está ambientada en el Mississippi rural, durante la época de la Gran Depresión. Ulysses Everett McGill, Delmar y Pete son tres reos que cumplen condena en una cárcel del país y deciden escaparse para poder recuperar sus vidas, a pesar del miedo de volver a ser capturados.

Las aventuras de Peabody y Sherman (31 de diciembre)

Se trata de una cinta de animación perfecta para ver con toda la familia que se suma al catálogo de Netfllix.

La historia nos muestra a Peabody, un perro muy avaricioso, que ha inventado una máquina para viajar en el tiempo. Él y su hijo adoptivo, Sherman, recorren diferentes épocas de la historia humana. No obstante, el problema aparece cuando descubren que algunas modificaciones realizadas en determinados momentos, podrían cambiar el curso de algunos hechos históricos.

Funny Girl (1° de enero)

Este filme protagonizado por Babra Streisand también se suma al catálogo del gigante del streaming. Se trata de un 'biopic' musical, en el podemos ver la vida de Fanny Brice, la exitosa cantante de comienzos del siglo XX.

La historia nos mostrará su triunfo en el musical Follies y cómo éste se ve empañado cuando comienza su relación con Nick Arnstein, un adicto al juego, que le traerá grandes dolores de cabeza.

Miss Bala (1° de enero)

Esta cinta sigue a Laura, una joven que anhela convertirse en la mujer más bella de México. Su sueño tiene el propósito de reunir suficiente dinero para salir de su país.

No obstante, los planes de Laura se dañan cuando se adentra en una red de narcotráfico que emplea a mujeres como ella para el tráfico de estupefacientes y también sexual.

La sombra del diablo (1° de enero)

Esta película tiene como protagonistas a Brad Pitt y Harrison Ford. Nos muestra a Frankie McGuire (Pitt), uno de los integrantes con más reputación del IRA. Éster viaja a Estados Unidos para comprar un cargamento de armas.

Allí conoce a Tom (Ford), un policía de Nueva York, que lo acoge en su casa. La trama da un impresionante giro cuando Tom descubre la verdadera identidad de Frankie.

'Full Out 2: You Got This!' (1° de enero)

El filme narra cómo un equipo de gimnasia rítmica de la Universidad de Oklahoma trata de buscar una solución a la lesión de su gimnasta estrella.

Próximos al Campeonato Mundial se ven obligados a contratar a una bailarina de break dance, a fin de que enseñe nuevas técnicas para poder ganar la competencia.

My Hero Academia (1° de enero)

Netflix esta semana también estrena la segunda temporada de esta serie de anime. Después de lograr entrar en la Academia para Héroes, Izuku Midoriya trata de aprender a controlar su nuevo don y transformarse en uno de los nuevos superhéroes.

Monarca (1° de enero)

La guerra a muerte entre los hermanos Carranza por presidir Monarca, el emporio familiar, llega a una tregua ante la llegada de Sofía, la hija del asesinado tío Agustín, que tiene sed de venganza, convencida de que un miembro de su propia familia es quien mató a su padre.

Mientras tanto, cada hermano tendrá que defenderse como pueda de las consecuencias de sus malas decisiones.

