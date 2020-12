Jennifer Lopez en mini vestido de mezclilla presume sus curvas en la playa

Jennifer Lopez es un icono de la moda y sabe cómo vestirse y deslumbrar en cualquier ocasión, ya sea con looks elegantes como casuales.

Desde pantalones, vestidos, mini faldas, hasta shorts, la celebridad se destaca con cualquier look que lleve y siempre luce cómoda y segura con su imagen a sus 51 años.

Uno de los looks que más encantó a sus seguidores fue un hermoso vestido de mezclilla con el que lució sus curvas en la playa.

En la imagen se ve a la famosa celebridad recostada posando con un vestido strapless de mezclilla, presumiendo sus tonificadas piernas y curvas a la perfección con rizos en el cabello.

"Que bello tu look", "me encantó este vestido", "te ves hermosa y muy natural", "tu belleza no tiene límites", "cuerpazo eres una reina", "wow ni pareces de 51 años", "mira ese cuerpazo y esas piernas OMG", "te superas cada vez más con tu belleza", y "preciosa con ese vestido", fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que JLo luce sexy en la playa, pues la hemos visto en bikini, vestidos y crop top, dejando claro que la edad no importa cuando hay actitud.

Los looks más sexys de Jennifer Lopez en la playa

Short de mezclilla con bodysuit

Jennifer Lopez combinó un short de mezclilla a la perfección con un bodysuit blanco escotado para un look casual en la playa.

El cabello lo llevó al natural, con rizos, y unas sandalias bajitas, un outfit perfecto para mujeres de cualquier edad.

La celebridad llevó short de mezclilla con un bodysuit blanco para un look casual en la playa - Agencias

Crop top y bikini

También presumió sus curvas y derrochó sensualidad posando en la playa con la parte inferior del bikini, y un crop top en azul marca Guess manga larga.

Llevaba unos aretes redondos y grandes en plateado y unas gafas espectaculares, con las que demostró que hay que tener estilo incluso en la playa.

También presumió sus curvas en bikini y un crop top manga larga - Instagram @jlo

Maxi falda de lunares con top blanco

La cantante lució más sexy que nunca en la playa luciendo una maxi falda azul de lunares blancos con un crop top blanco manga larga, dejando ver sus tonificadas piernas y abdomen marcado.

Para esta oportunidad llevó el cabello recogido en una cola alta, unos aretes plateados y unas gafas blancas con mucho estilo.

La celebridad lució muy sexy en la playa con una maxi falda de lunares y crop top blanco - Agencias

Bikini enterizo

JLo también presumió sus curvas en un bikini enterizo, ideal para mujeres de 40 y 50 años o más, con un atrevido escote en V en tono vinotinto que permite estilizar aun más la figura.

También llevó el cabello recogido en una cola alta, y unas gafas también en tono vinotinto, que la hicieron lucir aun más fabulosa y glamurosa.

También lució sus curvas con un bikini enterizo con un pronunciado escote en V - Instagram @jlo

Short de mezclilla y bodysuit neón

También lució hermosa y destacó su tono de piel morena con un bodysuit en tono neón que llevó con un short de mezclilla, sombrero y lentes.

Para esta oportunidad llevó su cabello al natural, corto y con rizos despeinados, destacando su belleza natural.

La celebridad lució hermosa y cómoda con un bodysuit neón con short de mezclilla y sombrero - Agencias

