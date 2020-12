Los gestos de Ricky Martin que han demostrado lo buen padre que es

Ricky Martin es una de las celebridades más aclamadas. Su sensual movimiento de caderas, su carisma y el talento de su voz se han ganado nuestros corazones. Pero no solo es bueno en el escenario, como padre es un ser excepcional.

Cuando el cantante anunció en 2008 que sería papá causó tanto o más impacto que cuando decidió gritar al mundo su orientación sexual. Muchos se preguntaban sin homosexual podría ser un buen padre, pero el boricua ha resultado uno de los mejores de todos y te contamos las razones.

Ricky Martin se hizo padre a pesar de su condición

Aunque no se siente atraído por las mujeres, esto no fue motivo para que Ricky Martin dejara a un lado su deseo de tener hijos. Los gemelos Valentino y Mateo, fueron adoptados por el cantante tras una fecundación en un vientre en alquiler en 2008.

Posteriormente vinieron Lucía y Ren. Cualquiera con su preferencia sexual hubiese hecho a un lado la posibilidad de formar una familia, pero el cantante lo logró y sus hijos se muestran felices a su lado, y junto a su esposo, el pintor Jwan Yosef.

La homosexualidad no fue impedimento para que Ricky Martin fue padre. - Agencias

Protege a sus hijos de ser expuestos

A diferencia de muchas celebridades que publican cada movimiento de sus hijos a sus fans, Ricky Martin ha tomado como medida no exponerlos al ojo público más de lo necesario. Sube muy pocas fotos de sus hijos a sus redes sociales y apenas recientemente accedió a hacerse una junto a su esposo y sus cuatro hijos.

El boricua asegura que le gustan las familias grandes y siempre soñó con tener una como la que tiene ahora. Por eso la cuida y deja que ellos decidan cuando tengan más conocimiento si quieren o no hacer su vida pública.

Los cría con libertad

El cantante sabe lo que es tener una vida reprimida. Toda su infancia, adolescencia y parte de su juventud tuvo que callar que era homosexual.

Las mujeres se morían por él. Era una de las estrellas más aclamadas y los asesores más cercanos que tenía le aseguraban que decirle la verdad al mundo acabaría con su carrera. Sin embargo, tuvo el valor de decirlo y su sinceridad hizo que sus fans lo amaran aún más y sirvió de ejemplo para que otros hombres que se sentían acorralados tuvieran la libertad de hacerlo también.

Ricky asegura que él sabe que sus hijos le preguntarán un día por qué ellos tienen dos papás y no un papá y una mamá como el resto de los niños y ha dicho que se está preparando para ese momento. Además, ha revelado que si su hijo le dice que se quiere pintar el pelo, él mismo le dice que elija el tinte.

Ricky Martin no reprime a sus hijos en nada que no les sea conveniente. Él está consciente de lo importante que es sentirse seguro de quién se es y no ocultarse a la gente o tener miedo por ser un poco diferente.

Lamenta no poder acrecentar la familia

Ricky Martin cría cuatro hijos. Les dedica el mayor tiempo posible y, aunque cualquiera, podría pensar que se trata de un trabajo agostador, no lo es para el cantante.

El boricua asegura que para ser un buen padre hay que tener energía y ya él, a sus 49 años, no cuenta con la que tenía hace 15 años para ser un padre a todo dar. Esto no lo analiza cualquiera. Hay muchos hombres que tienen y tienen hijos sin importar si pueden o no criarlos. No es el caso de Ricky. Además, también ha lamentado que la adopción no pueda darse, según la ley, a un matrimonio homosexual por ahora.

No cabe duda de que Ricky Martin es uno de los mejores padres de la farándula, un luchador incansable que a pesar de la fama y los estereotipos ha sabido darle la mejor calidad de vida que un papá pueda aportarle a sus hijos.

Más de este tema:

Te recomendamos en video: