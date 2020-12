Zahara Jolie Pitt reaparece y sorprende con su nuevo look para despedir el 2020

Zahara Jolie Pitt, la hija mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt reapareció el pasado lunes, 21 de diciembre, dando un paseo junto a su madre.

La joven de 15 años sorprendió no solo por salir de nuevo junto a su madre tras meses de no aparecer, también por su cambio de look.

Zahara lucía más bella que nunca con un nuevo corte de cabello, a la altura de los hombros, como hacía mucho no la veíamos, pues en los últimos años había llevado su melena larga.

Además, lo llevó suelto, presumiendo su nuevo look, y completó su outfit con un skinny jean, un suéter con efecto tie dye en azul y celeste y unos tenis blancos.

"Que bella y grande está Zahara", "OMG su pelo así se ve hermoso", "me encanta su cabello suelto y corto", "se ve increíblemente hermosa", "ella es perfecta y ese look wow", "OMG pero que joven tan linda, es toda una princesa", y "tiene el estilo y buen gusto de Angi", fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que Zahara sorprende y enamora con su look relajado y casual, pero sí la primera vez en mucho tiempo que corta su melena.

Zahara Jolie y sus looks que muestran su gran estilo

Vestido de seda con chaqueta y tenis

Zahara lució hermosa y con mucho estilo durante un paseo familiar luciendo un vestido midi de seda en tono negro, un tono que le encanta y que le aporta elegancia a sus atuendos.

Complementó este look y lo llenó de comodidad con una chaqueta también negra y unos tenis negros con suela blanca, y su cabello lo llevó recogido.

Pantalón con camiseta y tenis

Zahara deslumbró en un paseo con sus hermanos luciendp un pantalón corte alto en tono negro, con bolsillo a los lados, y una camiseta en el mismo tono.

Para esta oportunidad llevó su melena suelta y larga y complementó con unos tenis blancos con un delicado diseño de corazones rojos.

Vestido camisero y tenis

También la vimos en un look casual y cómodo con un vestido camisero de cuadros rojos y verdes que llevó de maravilla con un moño alto y unos tenis blancos.

Llevaba un abrigo en tono beige que también complementaba muy bien su look, así que sin duda es de sus mejores outfits.

Jumpsuit con botas

La joven lució elegante y sofisticada con un jumpsuit strapless celeste amarrado a la cintura que llevó con mucho glamour.

Y complementó este look con unas botas de plataforma blancas espectaculares que sirven para combinar con cualquier outfit y darle un toque chic.

Vestido rojo de encaje

La hija de Angelina y Brad también mostró su lado más elegante llevando un vestido de encaje rojo que llevó a la perfección con unas botas en tono mude.

Su cabello lo llevó recogido en un moño y se convirtió en uno de sus mejores looks, con los que ha mostrado su transformación de niña a adolescente.

Pantalón con bodysuit y botas

En un look casi totalmente negro Zahara demostró su gran estilo, llevando un pantalón corte alto, bodysuit negro y un suéter en el mismo tono.

Para darle un toque chic a su espectacular look llevó unas botas blancas de plataforma y su melena la dejó suelta, con una bandana en negro.

