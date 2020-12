Javiera Acevedo anuncia que está embarazada: "Ha sido la noticia más linda que he recibido"

Bien guardada se tenía la noticia de su embarazo Javiera Acevedo, quien acaba de anunciar que se convertirá en madre por primera vez, y lo hizo mediante una entrevista y sesión de fotos para revista Velvet.

La actriz además contó cómo conoció al papá de su bebé. "Cuando se relajaron las medidas del confinamiento conocí al padre de mi hijo por un amigo en común durante esta pandemia. Un día él llegó a mi casa y la conexión fue inmediata. Jamás imaginé conocer a alguien en estas circunstancias, pero siempre me he dejado sorprender por la vida. Este hijo es fruto del amor en pleno caos", comenzó relatando.

Acevedo posó para la reconocida fotógrafa chilena Javiera Eyzaguirre y mostró su vientre por primera vez:

Javiera Acevedo - Javiera Eizaguirre para Revista Velvet

Foto: Revista Velvet

La influencer señaló que ha vivido suficientes experiencias en su vida y que ya está lista para enfrentar esta nueva etapa y lo que significa ser mamá.

Sobre estar embarazada dijo que todo ha sido muy bueno. "Ha sido un embarazo muy bonito, me siento plena y feliz. Este embarazo le dio un giro maravilloso a mi vida, ha sido la noticia más linda que he recibido. Yo siempre había querido ser mamá, en un momento pensé que esa opción ya estaba descartada y he vivido estos meses a concho. Ya salí a bailar, ya viajé, ya dormí, ahora estoy preparada para no dormir y para ser una buena madre porque siempre me he entregado con los brazos abiertos al destino", agregó.

Ver más