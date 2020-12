María Gracia Omegna y su hija Anka causan ternura en Instagram

Un hermoso momento protagonizó María Gracia Omegna con la pequeña Anka. La actriz sorprendió a los usuarios de redes sociales con una imagen junto a su hija donde están realizando una actividad de aprendizaje.

Cabe destacar que la niña es fruto de la relación que la artista sostiene con el también actor Gonzalo Valenzuela. Ambos están emparejados desde 2015, luego que se conocieran en la producción de 'Papa a la deriva', telenovela de Mega.

Hija de María Gracia Omegna interpreta dibujos

Anka nació el 30 de septiembre de 2019 y tras cumplir un año, su mamá desea que reconozca dibujos. En la foto de Instagram, la actriz le muestra algunas ilustraciones para que la pequeña haga sus "primeras lecturas". Así fue como describió el ejercicio en la postal.

Los usuarios se cautivaron con el tierno momento y se sorprendieron de cuánto ha crecido Anka. "Que rico que ya se familiarice con los libros", comentó una usuaria, apoyando la actividad. "Qué bella nenita" y "Qué linda la beba", fueron otras de las afirmaciones.

Algunas artistas como Carola Varleta y Yuriria Sierra dejaron sus mensajes con emojis de corazón. "Esa rubiedad tan pequeña", dijo la actriz Antonio Giesen. La imagen ya acumula más de 49 mil 'likes'.

Ropa y juguetes que "se reciclan"

Hace algunas semanas, María Gracia Omegna conversó con Jordi Castell en su programa virtual de Instagram. Desde el espacio digital, el fotógrafo preguntó sobre un chaleco en color verde agua que traía puesto la niña.

La protagonista de 'La Jauría' confesó que es "pura herencia, no le he comprado nada. Solo voy buscando ropa de otras guagüitas que van creciendo para reciclar y se viste de eso".

Y una vez que a Anka no le queda la ropa, María Gracia Omegna la entrega a otra bebé. "Lo único que he comprado son pañales no más… y champú. Pero hasta las mamaderas se reciclan, los juguetes se reciclan, todo", afirmó la artista.

La actriz tiene una forma muy particular de pensar respecto a la educación de su hija y el matrimonio - Instagram @mariaomegnaoficial

¿Por qué no se ha casado con Gonzalo Valenzuela?

En otra entrevista lanzada en agosto, esta vez con Martín Cárcamo, María Gracia Omegna habló de su relación con Gonzalo Valenzuela. Desde 'Almorzando con el Rubio' explicó las razones por las que no ha contraído matrimonio con el actor.

Los motivos responden a su forma de pensar. "No me hace tanto ruido, como que no me gusta como el rito, lo encuentro súper lindo (…) pero nunca ha estado como en mi cabeza", declaró.

Tal parece que a María Gracia Omegna no le convence el hecho de firmar un papel, sino la vivencia como tal. "No me va ni me viene; si sucede, bien. Si es que con mi compañero creemos que es necesario dar ese paso, genial. Pero hoy día yo ya estoy casada, convivo, tengo familia, para mí eso es un matrimonio", consideró.

Sin embargo, Gonzalo Valenzuela ya tomó terreno, pues hace un par de años le propuso matrimonio. "Fue hermoso y no hemos tenido la necesidad de concretarlo. Somos más despelotados nosotros", dijo entre risas.

Esta es la serie de Amazon donde la artista forma parte del elenco - Instagram @mariaomegnaoficial

