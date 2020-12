Christell Rodríguez cuenta cómo enfrenta la ansiedad: "Uno tiene el control"

A través de sus historias de Instagram, Christell Rodríguez realizó una reflexión en torno a la ansiedad. De acuerdo con Clínica Mayo, la ansiedad es un trastorno caracterizado por la sensación de preocupación y miedo intenso, excesivo y persistente sobre situaciones diarias.

Las sensaciones pueden ser difíciles de controlar, durar un largo periodo de tiempo e incluso llegar a interferir con las actividades diarias. Esto puede provocar que las personas eviten ciertas situaciones para prevenir la ocurrencia de un episodio.

Christell Rodríguez se refirió al tema mediante varios videos, en los que explicó cómo lidia con este problema. "Los lunes son como de mí. Me los estoy dando para mí. Para ordenar, para hacer aseo, ustedes saben, dueña de casa", partió diciendo.

"Muchas veces me dicen como 'ay cómo lo hace para estar siempre tan animada y feliz'. Bueno, hoy día es uno de esos días en los que no me siento al 1000 por ciento. En los que me he sentido bastante ansiosa, porque se me ocurrió pensar mucho", agregó.

"Quiero tomar el control de todo. Así que si te has sentido así, pues yo también", remarcó, indicando que tiene algunas técnicas para lidiar con aquello. "¿Donde está la diferencia? En que uno tiene que entender que uno tiene el control sobre eso. Así que en mi caso, me puse a hacer algunas cosas, aproveché un poco de salir a caminar, antes de que nos encierren el fin de semana", dijo.

Christell confesó que "quería contarles, porque uno está acostumbrado a ver lo perfecto en las redes sociales". "Para que vean que todos tienen días y días. Pero también está en uno decidirlo y tomar una buena actitud frente a eso", cerró.

