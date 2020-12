Las críticas al cabello verde de Billie Eilish que demuestran una gran falta de empatía

Las redes sociales se han encargado como nunca de abrir la conversación en torno al amor propio y el cuidado de la salud mental pero también, ha dejado ver la falta de empatía y entendimiento que existe por parte de algunos. Hace unos meses, la cantante Billie Eilish fue víctima de crueles críticas sobre su cuerpo por parte de quienes no dejaron de señalar que estaba "demasiado gorda".

Y es que han sido pocas las veces que la intérprete de Bad Guy se deja ver sin sus características sudaderas gigantes que la cubren por completo. Tras aquel suceso, el lanzamiento de la canción Therefore I Am se convirtió en una especie de contestación para quienes "no la conocen" pero hablan de ella (como recita la letra).

Ahora nuevamente están hablando de ella pero esta vez por su cabello verde. Eilish mostró por primera vez este look en 2019 tras un tiempo de tenerlo teñido de azul y negro. A pesar de que ha marcado tendencia con sus alocados tintes, no falta quienes cuestionan sus decisiones, especialmente ahora que lleva una larga temporada sin cambiar.

Fue a través de una historia de Instagram que la cantante decidió ponerle un alto a lo s haters, dando una poderosa explicación de por qué ahora se ha quedado tanto tiempo con su melena verde.

De acuerdo con la cantante, su cabello es una representación de su salud mental y actualmente se encuentra atravesando un buen momento.

"El verde pasto está bien pero un nuevo tono como negro otra vez sería mejor", comentó una usuaria a lo que Eilish respondió: "Se llama no estar deprimida nunca más, por favor sólo estén felices por mí"

"Este es el mayo tiempo que he tenido este color desde que tengo 13 años y es señal de la estabilidad mental y crecimiento que he tenido, déjenme en paz", respondió a otro usuario.

En el poco tiempo que lleva en la industria, Billie ha obtenido un gran reconocimiento a nivel mundial por sus pegajosas canciones, las cuales ella misma compone. Ha ganado cinco premios Grammy, entre estos álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo. Es la primera artista femenina de la historia en ganar las cuatro categorías generales la misma noche. Es, además, la artista más joven en la historia en ganar las categorías de álbum y grabación del año, con 18 años. Y si hablamos de más éxitos, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? se ha convertido en el álbum femenino más premiado en la historia de los Grammys, empatando a 21 (2011) de Adele.

Billie recientemente se llevó el premio a Mejor Álbum- Ranking Billboard 200 con When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Pero nada de eso importa cuando de su imagen se habla porque al parecer, la forma de su cuerpo o el estilo que lleve vale más que cualquier otra cosa.

Lol @billieeilish said she will not take this hair slander difnfknfjfnff pic.twitter.com/UYNhTO8Wyy — คlคhຖค (@BILLIEEILISH123) December 22, 2020

Sí, la cantante se ha caracterizado por un estilo callejero, que combina tendencias del k-pop y el hip hop para un aspecto "aestético", digo de estar en un tablero de inspiración en Pinterest. Sin embargo, cuando decide "romperlo" y lucir una camiseta ajustada de tirantes que deja sus brazos y pecho al descubierto, el mundo se siente ofendido. Cuando cambia de color de cabello, el mundo la critica porque "no le queda bien", "porque parece loca", o "porque debería madurar" y caudno decide quedarse con un estilo, también está mal "porque debería cambiar".

La imagen de Billie, ni de ninguna mujer es algo debería importarnos. Todas tenemos derecho a ser felices como queramos. Es momento de prestar atención al mensaje que está queriendo mandar Billie, más allá de su físico.

