Las críticas a Billie Eilish por su ropa "extra grande"

La cantante Billie Eilish se convirtió en víctima de crueles críticas y burlas en redes sociales tras ser captada paseando con un top ajustado de tirantes.

Todo comenzó con un tweet de un usuario que señaló que tenía cuerpo "de una mujer de 30 años que bebe vino". En un sólo posteo, el sujeto no sólo hizo burla de Eilish sino también del cliché de mujer "treintona" que descuida su figura y bebe vino porque seguramente está sola.

En serio, todo mal.

Además de esto, muchos comentaron que ella tiene la culpa de que se le critique ya que nunca había mostrado su cuerpo, ya que siempre está tapada con sudaderas y camisetas gigantes que "la deforman". Así que cuando decide "romper" con esto y lucir una camiseta ajustada de tirantes que deja sus brazos y pecho al descubierto, el mundo se siente con derecho de opinar.

Eilish apenas tiene 18 años y en poco tiempo ha obtenido un sin fin de premios por su música, además del reconocimiento a nivel mundial. Su estilo, siempre se ha caracterizado por ropas "extra grandes", con estampados alocados y colores neón que resaltan hasta en su cabello. Podría decirse que una de las inspiraciones de esta chica es el famoso K-Pop (pop coreano) y la moda harajuku, la cual proviene de uno de los barrios más fashionistas de Tokio, Japón.

Pero nada de eso importa cuando se trata de criticarla porque ante los ojos de muchos, no sigue los estándares de belleza de una Ariana Grande o una Dua Lipa que recurren a vestidos ajustados y sexys para resaltar su figura. Lo que no terminan de entender es que cada una tiene su propio estilo y cada una es libre de hacer lo que quiera. Nadie debería opinar del cuerpo de una mujer, no importa si es una figura pública.

Parece increíble que a la sociedad le importa más que Eilish se vista "como una señorita" que el hecho de que se haya convertido en la primera artista femenina de la historia en ganar las cuatro categorías generales la misma noche. Su ropas "extra grandes" o su cuerpo con "sobrepeso" (que según algunos tiene) importa más que el que su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? haya obtenido el reconocimiento al álbum femenino más premiado en la historia de los Grammys, empatando a 21 (2011) de Adele

La industria es cruel con las famosas pero el público es parte del problema al seguir plasmando opiniones no solicitadas que alimentan el rechazo que muchas mujeres tienen hacia su cuerpo. Nuestra belleza siempre ha estado condicionada por un sin fin de reglas y estereotipos pero es momento de romper con eso.

A principios de 2020, Eilish publicó un cortometraje titulado "Not My Responsibility" con el cual buscó hacer consciencia sobre los efectos del body shaming. La cantante entra en el video con una sudadera gigante y se la quita lentamente mientras su voz recita: “¿Me conoces? ¿De verdad me conoces? Tienes opiniones, sobre mis opiniones. Sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que uso, otras lo elogian. Algunas personas lo usan para avergonzar a otros, algunas personas lo usan para avergonzarme a mí"

Poco a poco, se adentra en el agua, haciendo referencia a cómo los comentarios sobre la imagen de una mujer pueden afectarla.

"Pero te siento mirando, siempre. Y nada de lo que hago pasa desapercibido, así que mientras siento tus miradas, desapruebo tu suspiro de alivio. Si viviera con ellos, nunca podría moverme. ¿Te gustaría que fuera más pequeña, más débil, más suave, más alta? ¿Te gustaría que me callara? ¿Mis hombros te provocan, mi pecho, soy mi estómago, mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que quieres?"

Y sí, hace referencia a las veces en las que otros la criticaron por llevar ropas extra grandes y cómo es que eso la hace ver "poco femenina".

"Si llevo ropa cómoda, no soy mujer. Si me deshago de las capas, soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo, todavía lo juzgas y me juzgas por ello. ¿Por qué? Haces suposiciones sobre las personas en función de sus lados. Decidimos quiénes son, decidimos quiénes eran. Si me pongo más si me pongo menos, quién decide en qué me convierte eso, qué significa. ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O es tu opinión de mí? No"

